La nova candidatura Treballem per Solsona ha fet públic un equip de treball que completa el cartell electoral que «posa èmfasi en l’experiència i el coneixement de la realitat municipal com el millor aval», segons ha explicat el mateix partit. El projecte dels regidors Marc Barbens i Isabel Pérez, que van entrar al consistori fa quatre anys sota les sigles de Junts, ha ofert un elenc de cares que vol ser un reflex de la societat solsonina que finalment suma quatre candidats que ja han ocupat una cadira de regidor al plenari municipal en diferents mandats.

La llista electoral de la nova fomació la completen Jordi Sendarrubias, que és tècnic en instal·lacions electrotècniques i president de la Penya Barcelonista Solsona i Comarca; Xavier Torres, que és assessor fiscal i va ser regidor entre els anys 2016 i 2021 per Junts;Montse Auguets, periodista i experta en comunicació i màrqueting digital; Marià Vendrell, excaporal de la Policia Local de Solsona; Mònica Serra, comptable; Cèsar Garcia, regidor i pensionista vinculat a diverses iniciatives socials;Mònica Serra, integradora social i presidenta del Sol del Solsonès;Sergi Arredondo, que és responsable de manteniment;Marta Claramunt, pedagoga i professora de Secundària;Marc Fortó, responsable de matriceria d’Ames Toooling Solsna; Míriam Semís, educadora i regidora entre els anys 2007 i 2011 per CiU;i Pep Vila, propietari d’un bar, xofer i president de l’ADF Solverd.

Treballem per Solsona ha remarcat que « la voluntat exclusiva que té l’equip de treballar i centrar-se en Solsona» pel fet de tractar-se d’una formació exclusivament local. En aquest sentit, des del partit han apuntat que «la candidatura s’ha confeccionat pensant en poder assumir qualsevol responsabilitat si així ho volen els solsonins... la voluntat és que les persones de l’equip segueixin involucrades en la política local sigui quina sigui la seva posició a la llista com ha passat els últims anys». L’equip ha anunciat que aviat «la població rebrà a casa seva una publicació que exposa les dues principals línies d’actuació que proposa Treballem per Solsona: l'habitatge i l'economia».