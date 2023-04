La CUP ha fet una passa més en la seva crítica per la compra d’uns terrenys a la Pujada del Seminari de Solsona per part del Consell per fer-hi un nou centre mèdic i ha decidit denunciar aquesta operació a l’Ofitina Antifrau de la Generalitat perquè investigui si és correcte.

La formació anticapitalista, sota la marca local Alternativa per Solsona, ha presentat una denúncia a l’Oficina Antifrau perquè «es revisi el procediment seguit pel Consell Comarcal del Solsonès en la compra de la parcel·la destinada a acollir el nou centre sanitari», segons han explicat des del partit. En aquest sentit, els cupaires consideren que no s’ha complert el que estipula la legislació vigent perquè, al seu entendre, en l’expedient administratiu «no es justifica suficientment l’ús que es farà dels terrenys, ja que no queda clar si es vol ampliar el centre sanitari o fer-ne un de nou, com sembla que es desprèn del protocol d’intencions signat amb l’Institut Català de la Salut (ICS)». En aquesta línia, la CUP alerta que «tampoc hi apareixen les característiques que ha de reunir el solar per respondre a les necessitats a les que es vol destinar com ara extensió, serveis propers, ubicació o accessibilitat». Davant d’aquest escenari, «l’adjudicació directa d’un bé només està justificada quan ho requereixen les peculiaritats del béns, les necessitats del servei a satisfer o les limitacions del mercat immobiliari» i, en aquest sentit, la CUP «observa que cap d’aquestes raons estan suficientment aclarides en l’informe que s’ha presentat». Sobre aquesta qüestió, la CUP afirma que «per l’adquisició de béns que excedeixin els 100.000 euros es requereix l’informe previ del departament competent en matèria d’administració local que no s’ha demanat» i, segons afegeix la formació a l’oposició del Consell Comarcal, en base a «la Llei de Contractes del Sector Públic, la compra s’hauria d’haver fet a través d’una licitació, mitjançant un procediment negociat sense publicitat, amb l’aprovació dels plecs administratius i tècnics, la corresponent reserva de crèdit i seguint la tramitació administrativa corresponent fins a l’adjudicació del contracte». Finalment, la CUP ha posat de manifest que tampoc «no s’ha comprovat la titularitat registral dels terrenys, ja que la nota simple del registre no encaixa amb el contingut del document privat subscrit amb algun dels titulars».

Tot és correcte pel Consell

Sobre aquestes crítiques, la presidenta del Consell, Sara Alarcon (ERC) ha argumentat que "son electoralisme; Sap greu que no vegin la bondat de tenir un equipament nou en matèria de salut i no sapiguin valorar l’esforç que hi ha darrere. Per sort, pensem en les persones i en la millora dels seus serveis, sobretot en materia de salut". En aquesta línia, Alarcon ja va remarcar una vegada anunciada la compra de la finca i feta l'acusació de la CUP sobre falta d'informes, que "no és cert, i que l’expedient s’ha fet tal com han indicat els serveis jurídics de l’ens comarcal. Tot i així, si creuen que no s’ha fet bé, que preguin les mesures que facin falta per tal de corregir-ho, ja que per nosaltres això no és una opció, és la nostra manera de ser i de fer, i ho hem demostrat sempre" Alarcon també va remarcar que "no és ERC qui aprova aquesta

adquisició, ni qui la fa possible, és el Consell Comarcal del Solsonès i el Centre Sanitari del Solsonès a través dels seus òrgans de govern, les dues comissions de govern, la del Consell i la del Centre Sanitari, on hi ha representants de diferents grups polítics i de diversos municipis de la comarca; també de la Junta del Centre Sanitari, on a més de la representació dels municipis de la comarca, hi ha els representants de diverses entitats socials i sanitàries, els representants dels treballadors/es del centre, així com la representació del CatSalut".