Llibreries, floristeries i entitats locals confluiran al passeig Pare Claret de Solsona aquest diumenge per la diada de Sant Jordi. A la capital del Solsonès s’hi desplegaran fins a una vintena de parades de roses, llibres i altres articles, en molts casos de caràcter solidari. El perímetre també s’estendrà, com és habitual, pels portals del Pont i del Castell i la plaça Major.

El volum de parades d’enguany iguala o, fins i tot, supera, el d’abans de la pandèmia. Dos floristes vendran roses al passeig del Pare Claret. Als portals del Pont i del Castell i a la plaça Major també hi haurà roses de l’Amisol i el Sol del Solsonès.

Pel que fa als estands de llibres, la llibreria Tres Punts en muntarà davant la botiga, a l’avinguda del Pont i al passeig, i Cal Verdaguer, davant l’establiment, a la plaça Major. També es podran comprar llibres, entre altres articles, a la parada del Casal Popular La Fura i a l’exterior de l’establiment de l’artista Anna Terricabras, a la plaça de la Torre de les Hores.

Diversos autors locals firmaran les seves obres a l’estand d’Òmnium Solsonès, que se situarà al passeig del Pare Claret, des d’on també es farà un programa especial en directe i amb públic d'Els Ulls de Clio. Així mateix, tindran parada al passeig diverses entitats locals com l’Esplai Riallera, la Fundació Vicente Ferrer, l’Associació de Dones del Solsonès, l’Escola Arrels Secundària, ADAS Solsona, els Mossos d’Esquadra i el partit de Junts per Solsona. Al carrer del Castell, la Fundació Volem Feina s’instal·larà davant l’Ajuntament.

La previsió del temps permet descartar la pluja diumenge, almenys durant el matí. No obstant això, es tem certa inestabilitat. Per això la regidoria de Cultura posa a disposició d’entitats i paradistes la sala polivalent en cas sigui necessari.

Vermut musical i sardanes

Sant Jordi es complementarà a Solsona amb dues convocatòries més. D’una banda, un vermut musical organitzat per Joventut Solsonina diumenge, a partir de 2/4 d'1 del migdia, a la plaça de Sant Joan. Hi actuarà la cantautora Berta Clapés, finalista del concurs Cover de TV3, que presentarà el seu primer EP, Songs From My Bedroom. Finalment, la plaça Major acollirà una ballada de sardanes a partir de les 6 de la tarda, amenitzada per la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona.