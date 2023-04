L’Ajuntament de Pinós ha desbloquejat un dels projectes estrella que tenia sobre la taula en aquest mandat: la rehabilitació de l’antiga escola de Vallmanya per tal de fer-hi un habitatge social on s’hi pugui establir una nova família que doni vida al poble. Després de no poder concedir les obres per l’encariment dels materials, ara el consistori és a l’espera que la Diputació li confirmi una subvenció que completi el finançament i aquesta setmana ja n’ha licitat les obres. El futur habitatge social a l’edifici de l’antiga escola s’ha de sumar al que també projecta el consistori per Vallmanya al bloc del local social.

L’Ajuntament de Pinós ha aconseguit que la Generalitat l’inclogui en un pla d’ajudes econòmiques per a rehabilitació de l’antiga escola amb una dotació de 75.000. Aquesta injecció econòmica permet el consistori afrontar el 50% del pressupost inicial de l’obra, estimat en 170.000 euros. Pel que fa a la resta del pressupost que necessita la intervenció, l’alcalde, Xavier Vilalta, ha apuntat que «ara estem pendents de la resolució de la Diputació de Lleida per obtenir una altra subvenció». Vilalta ha explicat que «volem convertir l’escola en un habitatge de lloguer social, de baix cost, que pel fet d’estar en un edifici municipal, nosaltres donarem facilitats perquè vingui una família». En aquest sentit, atès que l’objectiu del projecte és donar vida al poble, l’Ajuntament prepara unes bases d’adjudicació de l’habitatge en règim de lloguer social que prioritzarà les famílies tinguin fills. Això ha de «donar vida i continuïtat» a l’escola d’Ardèvol, segos ha emfatitzat l’alcalde. El concurs de licitació de les obres l’ha guanyat la Constructora de Solsona amb la previsió que els treballs comencin durant el segon semestre d’aquest any 2023. Obres en marxa fins el juny La creació d’un habitatge unifamiliar a l’edifici de l’antiga escola se suma al projecte de remodel·lació del local social de Vallmanya i creació, també, d’un habitatge. Les obres d’aquesta actuació van començar el mes de febrer amb un pressupost estimat de 230.000 euros, dels quals 138.700 els aporta la Generalitat a través del Pla Únic d’Obres i Serveis, 44.000 pel pla en fase pilot que impulsa el departament d’Habitatge sota el nom «Repoblem» i 48.000 euros el mateix Ajuntament de Pinós. El termini d’execució de les obres és de cinc mesos, de manera que el consistori treballa amb la previsió que estiguin enllestides a final del mes de juny. En aquest projecte, la intenció de l’equip de govern municipal és concedir l’habitatge a una família, també amb fills, que alhora assumeixi la gestió del bar del local social amb un horari d’obertura fix, de manera que l’actuació doni vida no tan l’escola d’Ardèvol i sinó que també al dia a dia del mateix poble de Vallmanya.