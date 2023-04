ERC del Solsonès, al Govern del Consell Comarcal i l’Ajuntament de Solsona, ha sortit al pas de les crítiques rebudes per part de la CUP i Junts en el marc del debat sobre la compra del terreny a Solsona, per 800.000 euros, per fer-hi el futur centre mèdic fent públiques les xifres econòmiques de l’òrgan comarca. Segons el balanç econòmic que en fa el partit des del 2015, ha quasi duplicat el romanent de tresoreria i, per contra, s’ha reduït pràcticament a la meitat l’endeutament.

Segons un informe presentat per ERC, el Consell ha registrat un creixement «exponencial» del romanent de tresoreria, el qual suposa el resultat líquid que s’obtindria en el supòsit que el Consell cobrés tots els drets reconeguts i pagués totes les obligacions reconegudes, tant d’operacions pressupostàries com no pressupostàries. Segons aquest balanç, l’any 2015 el Consell tenia un romanent de 513.989 euros i l’any 2022 un de 864.231 euros.

Amb aquestes xifres a la ma, el partit ha remarcat que «aquest fet corrobora que les decisions preses en matèria econòmica i financera, i els esforços i treballs emprats en la gestió de l’administració, van ser correctes per poder aconseguir aquest objectiu.» Pel que fa a l’endeutament, el partit del govern comarcal remarca que des de l’any 2015 l’òrgan ha passat e tenir un volum econòmic en pòlisses de crèdit xifrat en 1.070.000 euros a tenir, al tancament de l’exercici 2022, un deute de 600.000 euros. Sobre això, la formació ha apuntat que «com es pot observar, des del 2015 es van haver de mantenir les pòlisses de crèdit per tal d’assegurar l’estabilitat financera, i fins el 2018, quan es van poder rebaixar de manera que es van situar per sota el 1.000.000 euros, i fins els 2022, que es van reduir a més de la meitat».

El partit també fa incidència en la situació econòmica del centre sanitari, sobre la qual apunta que a partir de la pandèmia hi ha un punt d’inflexió i la tendència es reverteix, «hi ha un notable creixement d’aquest romanent, arribant a un import final, el 2022, de 864.231 euros. Per tant, en aquest cas, la situació del romanent del Centre Sanitari millora a partir del 2018, i més del doble a partir del 2020». Amb aquests anàlisis, ERC conclou que «podem dir, que tant el Consell com el Centre Sanitari, tenen una bona i sanejada situació econòmica, que els ha permès plantejar-se decisions importants i cabdals per la comarca, com ho ha estat la recent compra dels terrenys de Ca l’Alemà».