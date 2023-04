Alternativa per Solsona ha lamentat que «el ple del Consell Comarcal, amb els vots en contra d’ERC, no ha aprovat la moció presentada per la CUP per resoldre el greuge salarial de les treballadores familiars». La formació ha apuntat que «la moció demanava aplicar a tota la plantilla del Consell Comarcal les retribucions que corresponen d’acord amb la Llei de Pressupostos» i, alhora, «aplicar provisionalment l’import del complement específic a les treballadores familiars que consta a l’esborrany de la relació de llocs de treball». En aquest escenari, la CUP apunta que «tot i comptar amb l’informe favorable del Secretari, el govern d’ERC va votar en contra en base a tres informes externs...», per la qual cosa els cupaires remarquen que «tot plegat denota un egoisme i una falta d’empatia i de solidaritat alarmant envers a unes persones que no arriben a cobrar ni 1.000 € al mes, tot i fer una feina pràcticament impagable».