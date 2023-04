La Fira de Sant Isidre de Solsona, el cap de setmana del 12 de maig, es prepara per brillar amb tot el seu potencial amb una previsió d’assistència al voltant de les 25.000 persones i amb l’anunci per part dels organitzadors de la celebració d’un homenatge als solsonins que van viure i lluitar contra els incendis d’ara fa 25 anys.

La Fira de Sant Isidre omplirà un recinte firal de 40.000 metres quadrats que a la pràctica abraça tot Solsona amb l’epicentre al Camp del Serra, on s’hi ubicarà el sector primari. La cita comptarà amb 175 expositors de l’automoció industrial i comercial, bestiar i maquinària agrícola, associacions i entitats i artesania. El gran sector central serà el bestiar i la maquinària agrícola amb 80 expositors vinguts d’arreu de Catalunya. Si be la fira de mostres es farà dissabte i diumenge de deu del matí a nou del vespre, però els dies previs ja s’activarà amb les jornades tècniques. En aquesta edició les sessions per a professionals, per bé que son obertes a tothom, es faran sobre compostatge i la Política Agrària Comú (PAC) sobre la qual es basa el sistema d’ajudes al sector. Les jornades comptaran amb una visita a la planta de compostatge del Solsonès entre d’altres activitats. En el marc d’aquestes activitats, l’organització ha preparat una taula rodona sobre el ressorgiment de la vida després dels incendis, un homenatge al fundador de la primera ADF del país, el solsoní Josep Maria Cases que va morir fa uns mesos, una exposició amb els mateixos ADF i una altra mostra sobre els focs en el marc del Festival Espurnes Barroques.

Precisament una de les novetats d’aquesta edició serà l’increment de les activitats paral·leles, amb una graella que arribarà a la cinquantena de propostes, deu més que en la última vegada. Seran activitats de tot tipus com ara exhibicions, concerts, tastos gastronòmics, segons ha explicat el tècnic Pere Obiols. El pressupost de la Fira de Sant Isidre és de 90.000 euros, una xifra que es manté estable en els últims anys amb aportacions de la Diputació de Lleida, el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Solsona principalment i també amb els ingressos propis del certamen provinents d’expositors i patrocinadors.

La Fira l’organitza el Consell Comarcal amb una comissió en la que també hi ha l’Ajuntament, el Centre Tecnològic, la Unió de Botiguers i els representants dels sectors participants. Des de la comissió organitzadora s’han mostrat confiats que entre els dos dies s’assoliran els 25.000 visitants, després que en l’edició de la pandèmia n’hi passessin uns 15.000.

El director de la Fira, Joan Codina, ha remarcat que «la Fira de Sant Isidre, definida moltes vegades com la Festa Major de la comarca, torna, un any més, esdevenint el millor aparador del Solsonès; arriba a la seva setantena edició orgullosa de la seva naturalesa i dels seus orígens; és una fira transversal i participativa, oberta a tothom i amb una implicació de la comarca i dels seus diversos sectors». Codina ha emfatitzat la importància del sector primari per la comarca.