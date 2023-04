Després de la disputa política als grups del Consell Comarcal, ara la compra d’un terreny a Solsona per 80.000 euros per part d’aquest òrgan per fer-hi en els pròxims anys un nou centre mèdic ha afectat també la relació entre la direcció del mateix Centre Sanitari del Solsonès i el personal. Aquest dimecres el Comitè d’Empresa del centre sanitari s’ha reunit amb la direcció per expressar-li l’enuig de la plantilla.

Segons han explicat els portaveus del Comitè, el descontentament dels treballadors s’ha originat per la «sobtada» bona situació econòmica de l’ens que li ha permès comprar un solar i, «en canvi» ha consolidat retallades i mantingut pagaments pendents per la plantilla en les negociacions que han mantingut i mantenen les dues parts.

Des del Comitè, un dels seus portaveus ha explicat que dimecres els treballadors es van reunir amb l’empresa «perquè ens va sobtar a tots que hem anat escanyats tots aquests anys i va costar molt que se’ns augmentessin els sous perquè s’equiparessin a la resta de Catalunya i sempre deien que no hi havia diners i ara, com pot ser, que de cop i volta, d’un any per l’altre i hagi aquest superàvit». En aquest escenari nou, el personal mèdic solsoní ha instat a la direcció que també la tingui en compte en les converses que hi ha actives encara per alguns pagaments pendents. Els delegats sindicals han apuntat que «els treballadors ens sentim menyspreat perquè hi ha hagut retallades en els últims anys sota l’argument que no hi havia diners enlloc i que ara de sobte n’hi hagi per invertir en un terreny per fer una proposta d’intencions, sense haver-hi cap projecte».

El Centre Sanitari del Solsonès té un centenar de treballadors, la majoria dels quals tenen com a representant sindical CCOO amb cinc delegats. Després de negociacions i jornades de protesta que van coincidir amb les eleccions municipals del 2019, la plantilla del centre mèdic i la direcció, sota el paraigües del Consell Comarcal, van assolir un acord entre els anys 21 i 22 pel qual es reconeixia el dret a un increment salarial que no va ser el que demanaven els personal i, segons han remarcat els seus portaveus, es va fer sobre la renúncia dels increments salarials dels anys 17, 18 i 19. En aquesta línia, el Comitè d’Empresa ha emfatitzat que la compra d’aquest terreny ha estat possible, doncs, per les renúncies econòmiques del personal mèdic, «de manera que ja cal que ens posin una placa en el nostre honor; tots h i tenim un trosset de terra allà». La direcció del Centre Sanitari ha refusat valorar la reunió amb el personal i ha remès la resposta a la direcció política del Consell Comarcal.

Aquesta setmana ERC, partit que governa tant a l’Ajuntament de Solsona com al Consell Comarcal, ha publicat uns informes econòmics segons els quals des del 2015, l’ens mèdic ha quasi duplicat el romanent de tresoreria i, per contra, ha reduït pràcticament a la meitat l’endeutament. L’informe situa el creixement d’aquest romanent fins a l’actual import de 864.231 euros.