«Hi ha nuvis que ara es casen amb espardenyes»

La vida d’una persona que treballa de botiguera implica moltes hores de voluntat de servei. Cal tenir els articles que els clients demanen més i unes habilitats comunicatives que generin empatia i fidelització. Aquests atributs caracteritzen Maria del Carme Grifell Caelles, de 70 anys, que a partir de tenir oberta la botiga cada dia de la setmana, excepte els diumenges, és una autèntica artesana del calçat. L’establiment que regenta es diu Cal Seixanta-cinc, al carrer de les Terceries, 7, en ple centre històric de Solsona. És un dels molts atractius de la ciutat. La Maria Carme forma part d’una nissaga d’espardenyers. Ella és la tercera generació d’artesans que s’han especialitzat en l’elaboració d’espardenyes de tres, cinc i set vetes –aquestes també conegudes com a solsonines. Una part de les relacions socials de Maria Carme Grifell passen per aquesta botiga, on s’hi poden trobar molts productes propis d’una merceria, una espardenyeria i una perfumeria. És conscient que en tot allò que està relacionat amb les noves tecnologies està desfasada, però se sent bé sense estar pendent d’ordinadors, telèfons mòbils i altres avenços tecnològics.

Sense tanta tecnologia, segur que està menys controlada.

Vull estar tranquil·la i no necessito molts d’aquests aparells que et fan estar pendent a tota hora.

Vostè se centra en la feina de botiguera i d’artesana de l’espardenyeria.

Sí, encara hi ha una tercera feina, que és la de fer de mestressa de casa.

Doncs, de les tres coses, què li agrada més?

Jo necessito ser a la botiga, en contacte amb la gent. M’he fet gran al costat dels clients i els necessito. Quan no soc a la botiga trobo a faltar els clients. Dos o tres dies de festa, sense la botiga oberta, són molt avorrits.

Si més no a l’estiu es deu agafar uns quants dies de vacances.

No, no faig vacances. Només tanco la botiga quan he d’anar al metge. Aleshores poso un cartell que diu «Tancat avui. Perdoneu les molèsties». Potser el mateix matí o a la tarda, feta la visita, ja torna a obrir. Amb el meu marit, excepte els diumenges, no estem acostumats a marxar de Solsona.

Cal Seixanta-cinc és un establiment molt conegut. Els forasters deuen demanar per l’origen d’aquest nom singular.

L’avi és el que va muntar la botiga i ho venia tot a seixanta-cinc cèntims de pesseta. Un senyor em va dir que procuraria saber quant equivaldria en euros aquesta quantitat. Va anar dient zero coma zero, zero.... Ara amb seixanta-cinc cèntims de pesseta no anem enlloc, però a l’època de l’avi sí que tenia valor. Ell, a part de fer i vendre les espardenyes, també comercialitzava terrissa. Era un artesà complet perquè també feia les soles, la talonera, la puntera i les envetava.

Tot, a partir de matèries primeres de la zona?

Se suposa que era així perquè era una època que calia abastir molts espardenyers. A mitjan segle XVIII i més endavant, la majoria de persones anaven amb espardenyes: pagesos, ramaders, taverners... Sempre he pensat que aquesta feina artesana no devia donar gaire per viure perquè, a pocs metres d’aquí, l’avi hi tenia una barberia. Els dos negocis els feien anar entre ell i l’àvia. La mare m’havia explicat que entre els dos locals hi havia connectat un timbre per si calia avisar l’àvia que envetés espardenyes. S’espavilaven com podien i, després de la guerra civil, ho van passar molt malament.

Com arreu, la guerra va generar estralls...

En el nostre cas, no tenim cap document relacionat amb Cal Seixanta-cinc perquè durant la guerra van posar foc a la part de dalt de la casa i es va cremar tot. Els van fer marxar de l’edifici i, en tornar-hi, ho van trobar cremat.

Des de quan despatxa a la botiga?

De tota la vida. A l’edifici hi ha la botiga i l’habitatge. Quan arriba un client, abans i ara, sempre l’hem atès el més bé i ràpid possible.

Com és el dia a dia?

Després d’esmorzar, vaig a fer les compres a les quatre botiguetes d’aquí el nucli antic i en tornar em quedo a la botiga. També ho combino amb feines de casa, la cuina i envetar les espardenyes. Encara que ara tenim molta oferta de supermercats molt grans, jo procuro donar vida al petit comerç.

Ja porteu tres generacions fent espardenyes.

L’avi, que és el qui va començar, es deia Joan Caelles Sanmiquel. Com a espardenyera, vaig agafar el relleu de la meva mare, Mercè Caelles Solà, però ella ja no elaborava les soles. Va ser la que, per al folklore solsoní, va començar a fer les que diem de set vetes solsonines, que queden cosides a la lona i cobertes, completament tapades. Eren les de mudar, elegants. A banda, feia les de pinxo i les de tres vetes, que, per exemple, les negres les fan servir els raiers, i les vermelles, per a les caramelles i altres tradicions catalanes. També les fa amb taló i personalitzades d’acord amb el gust dels clients.

Vaja, quina varietat d’oferta...

Hi ha clients que no acaben de distingir els diferents tipus d’espardenyes perquè et poden demanar les de set vetes quan, en realitat, en volen de tres. Sovint passa que a totes les espardenyes catalanes se’ls diu de set vetes. Si és així, els explico les característiques de cadascuna.

Les soles són d’espart?

Antigament totes eren d’espart. D’aquí ve el nom d’espardenya, però no quedaven gaire polides, es filagarsaven. Després va arribar el cànem i, més endavant, el jute, una fibra natural que és la més utilitzada actualment. Hi ha espardenyes que es fan amb la sola de goma perquè, en el cas que el terra sigui moll, aguanten més. Els trabucaires fan servir aquestes. La resta de folklore local, excepte el ball de bastons, també va amb les de set vetes, però les soles de jute.

I quines es posa vostè quan s’escau?

Jo soc de portar-ne de set vetes, però no me les puc posar gaire perquè hauria d’anar amb plantilles.

Roger Mas sempre va amb espardenyes. És una bona propaganda.

Sí, sí, ell ens les ve a comprar. Es pot dir que gairebé som veïns.

Com s’ho fa per treballar a la botiga, que és petita i plena d’articles?

Per fer d’espardenyera no necessito gran cosa: una cadira, un punxó, unes tisores, un metre, la veta i la sola. Jo vaig avançant, però no puc fer-ne gaires perquè només tinc dues mans. Faig el que puc i depèn dels tipus d’espardenya. En el cas de les de set vetes, són dues hores llargues.

Però, quan fa bo, treballa al mateix carrer.

Quan passa el sol, l’aprofito per sortir al carrer, davant de la botiga. La claror natural s’agraeix i el sol aporta vitamina D. El que passa és que, sovint, fem petar la xerrada amb els que van pel carrer. Tot i que mirem d’arreglar el món, no hi ha res a fer...

Per tenir, fins i tot té espardenyes per a nadons.

S’han convertit en un regal de naixement. A part que són maques, els pares les posen als nadons, sobretot per festes assenyalades. És un obsequi molt ben valorat. Els turistes que visiten la ciutat en compren, ja siguin petites o grans, per a adults.

La vida d’una espardenya, quina sol ser?

Si es mira de no caminar per llocs humits poden aguantar molt. La gent s’hi sent còmoda. Hi ha nuvis que ara es casen amb espardenyes. Ens en compren també convidats, que, en el cas de les dones, són amb taló i les poden aprofitar per portar molts altres dies.

Quants sou a casa?

Som pocs. La família és curta. Som el marit i moltes vegades també hi ha el fill.

Els botiguers de tota la vida feu, una mica, de confessors o psicòlegs.

Hi ha molts clients que confien en nosaltres. Saben que no ho comentaràs. És un orgull veure que et tenen confiança i, en el cas que els puguis ajudar, és una satisfacció. Si t’ho demanen, intentes donar un bon consell.

Amb setanta anys, s’ha fixat data de jubilació?

Manaran els de dalt. Hi haurà un moment que diran prou. La condició física ho determinarà. De moment, vaig fent.

Tothom es queixa, i els autònoms encara més, que s’han de fer massa papers.

Cada vegada ens ho compliquen més, no als botiguers, sinó a tothom. Demanen molts papers i molt enrenou. Ho vaig trampejant quanpuc i com puc.