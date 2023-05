L’entitat CaixaBank celebra aquest any el 75è aniversari de la seva presència a Sant Llorenç de Morunys. L’oficina, avui situada al carrer de Francesc Moragas número 1, va obrir portes el 31 de gener del 1948. Segons ha explicat l’entitat, aquell dia va ser l’oficina número 159 de la Caixa de Pensions i la segona a la comarca, després de la de Solsona. Setanta-cinc anys després de l’obertura del primer punt d’atenció a la Bisbal del Penedès, CaixaBank disposa ara de dues oficines a la comarca, en les quals treballen nou empleats que donen servei a més de 6.300 clients. L’entitat «compleix una funció social bàsica i seguirà donant suport a la societat en tres grans àmbits: el de les ajudes a clients amb dificultats; el de la inclusió financera, i el de les iniciatives socials», segons ha remarcat Caixabank.

La Fundació «La Caixa» i CaixaBank «han reforçat durant els darrers anys el seu compromís amb Sant Llorenç de Morunys i el Solsonès en els camps social, educatiu, mediambiental, de la salut i cultural», tal com ha remarcat l’entitat, «la lluita contra la pobresa i l’exclusió és actualment una línia d’actuació prioritària. L’objectiu és donar resposta a les necessitats socials més urgents». Així, al Solsonès es col·labora amb la parròquia de Sant Llorenç de Morunys «per donar suport a tot tipus de famílies en situació de vulnerabilitat i amb condicions socioeconòmiques desfavorides», i amb Càritas Arxipestral de Solsona «per donar suport al seu programa d’ajudes econòmiques per a persones en risc d’exclusió social». Igualment, col·labora també al Solsonès amb l’Associació Fènix d’ajuda contra el càncer «per donar suport als serveis de psicooncologia, fisioteràpia i altres per a malalts oncològics. L’any 2022 va col·laborar amb la Creu Roja per donar suport al seu programa de «La joguina educativa» per garantir que tots els nens puguin rebre una joguina nova, no sexista ni bèl·lica, i cooperativa».

En el camp de la integració, l’entitat col·labora amb l’Associació Amisol per «donar suport a les sessions de fisioteràpia per a persones discapacitades, així com també per equipar una sala d’informàtica per a l’aprenentatge digital a persones amb discapacitat».