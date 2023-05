Les associacions que formen Empresaris per al Solsonès i Cardona ha organitzat de nou les Jornades Econòmiques que fins abans de la pandèmia va organizar el Consell Comarcal del Solsonès.

Els dos gremis han aprofitat la represa també amb força de la Fira de Sant Isidre i l’obtenció de subvencions per convoca, per aquest pròxim disssabte una cita sectorial que sota el lema «El boca orella» vol esdevenir una eina per aproximar els empresaris i autònoms del territori. En nom de l’empresariat, Cristina Barrera, ha explicat que «després de veure que molts empresaris no coneixien altres empreses, vam parlar amb les associacions i va sorgir la idea de recuperar les jornades; l’any passat vem estar a punt d’organitzar-les però ens va faltar el pressupost». Les jornades es faran el dissabte al santuari del Miracle, un entorn vinculat emocionalment a les dues poblacions. Així, la cita, amb el nom de Jornades Econòmiques de Coneixença i Coneixement se celebraran sota el lema «El boca Orella» com a metàfora de la necessitat de conèixer-se tots així com les respectives activitats professionals.

Les Jornades han previst un programa que s’activarà dissabte amb, per exemple, la ponència a dos quarts d’onze del matí «Empresa conscient, un model per créixer de manera sostenible», a càrrec del professor d’Esade Marcos Eguiguren. Després els participants faran una dinàmica sobre les empreses conscients. Aquesta activitat te com a objectiu trencar el model clàssic de xerrada estàtica i, doncs, afavorir l’intercanvi i contacte entre els participants. El programa de la jornada inclou també un tast de vins i un dinar i, després, un acte de cloenda i presa de conclusions.

La jornada té un pressupost de 5.000 euros que compta amb ajudes dels ajuntaments de Solsona i Cardona, el Consell Comarcal, l’Agència de Desenvolupament i la Diputació.