El Patronat de Turisme del Solsonès i Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona ten sobre la taula una Pla Estratègic de la Destinació que, una vegada redactat i pendent d’executar, ha de marcar les línies de treball en l’àmbit de la coordinació i la promoció del territori en els pròxims anys.

El Pla Estratègic de la Destinació Turística del Solsonès es basa en sis grans eixos: Millorar la comunicació interna i externa basada en el patrimoni natural i arquitectònic, tradició, sostenibilitat, la gastronomia local, l’artesania i la no massificació com a valor; Millorar la creació de campanyes de promoció turística i l’atenció al visitant per tal de fer una experiència més satisfactòria tenint en compte la gastronomia, la sostenibilitat, la natura i la tradició; Creació coordinada d’equipaments i d’infraestructures d’ús turístic a la comarca que generin sinèrgies; Disseny de models de d’ús públic que incloguin la regulació d’activitats al medi natural; Modernitzar i millorar la rendibilitat dels serveis i productes turístics a través de la digitalització i la formació; i Millorar la coordinació público-privada i la coordinació tècnica dels agents turístics.

Pel que fa al factor de la «no massificació» com a valor, el pla apunta la necessitat de, entre d’altres mesures, «fer una planificació estratègica d’atracció i atenció dels públics preferents» o «vetllar per tal que la visió sobre el turisme i el patrimoni natural i arquitectònic, tradició, gastronomia, sostenibilitat i la no massificació com a valor estigui presents a tota l’estratègia». Des del Patronat, Ferran Ginestà ha explicat que «el pla està acabat de fer i ens ha de servir per definir les línies de futur; s’ha de començar a executar aquest any 2023 com una guia d’intencions per fixar quin és el turisme que volem; no hem definit un objectiu de terminis i hem preferit deixar-lo obert perquè no sabem què passarà d’ara endavant».