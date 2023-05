Una eina tecnològica nova creada al Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya del Solsonès permet els usuaris de sistemes energètics de biomassa, principalment ajuntaments però també particulars, controlar la despesa de brancatge i el consum per així fer més eficients les instal·lacions. La Generalitat ha premiat l’eina amb el premi anual Rural Apps en la categoria de Ciència Ciutadana.

La tecnologia creada pel CTFC, de nom Forest Heat, és «una plataforma per fer seguiment i gestió dels consums de biomassa forestal i també consums d’energia d’una caldera de biomassa», segons ha explicat el tècnic Fermí Garriga. El tècnic ha argumentat que «aquest projecte sorgeix d’una iniciativa i necessitat del Servei de Medi Ambient de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la diputació de Girona de seguiment de l’impacte energètic i ambiental de les calderes de la seva demarcació. En aquest context, es va realitzar un conveni de col·laboració entre el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya i la Diputació Girona, perquè el CTFC desenvolupés aquesta eina i el producte resultant s’ha registrat com a marca en règim de cotitularitat per les dues entitats». Els usuaris de Forest Heat «poden registrar una o més instal·lacions de calderes a les que podran anar introduint les diferents càrregues d’estella i comptabilitat energètica com ara consums i lectures de comptadors i si s’escau també els costos econòmics; automàticament Forest Heat anirà generant indicadors, gràfiques i informes que l’usuari pot consultar i descarregar si ho creu necessari. D’aquesta manera es pot donar una major traçabilitat del procés i de tota la cadena de valor del circuit de la biomassa». De moment ja utilitzen la plataforma una quarantena d’ajuntaments, la major part dels quals de la demarcació de Girona.

Garriga ha remarcat que alhora, «l’eina facilita una informació important a nivell de rendiments estacionaris de les instal·lacions i el consum energètic lliurat a la instal·lació» i ha emfatitzat que «aquesta informació és molt útil per poder avaluar el rendiment de la caldera i les possibilitats d’optimització de la instal·lació». Fermí Garriga ha explicat que l’entrega del premi Rural App suposa una alegria especial pel fet que es tracta d’un guardó a una eina de l’àmbit forestal, «la qual cosa no és gaire comú sinó que se’n fan i premien més en l’àmbit agroambiental».

Plataforma en línia de fàcil accés i consulta

El fet que la nova eina de gestió es posi en marxa a través d’un portal la fa molt pràctica: «és una eina en línia, amb accés multi plataforma, que recopila de forma ordenada les dades de consums d’una instal·lació». Segons els seus creadors, la consulta i seguiment de consums, permet visualitzar fàcilment l’evolució de la instal·lació o fins i tot detectar possibles desviacions de consum o mal funcionament així com determinar els rendiments energètics de les instal·lacions.