L’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona ha elaborat una plataforma de venda en línia amb els productors agroalimentaris del territori i els seus aliments. La nova eina tecnològica té com a principal objectiu oferir en un sol espai tots els agroaliments de la zona, principalment, a restauradors i botiguers.

El nou catàleg de consulta i compra en línia d’aliments produïts al Solsonès i Cardona oferirà fitxes de cada aliment amb el seu productor i dades de contacte. Des de l’Agència, la dinamitzadora del sector, Meritxell Jané, ha explicat que «la nostra idea és promocionar el producte local i fer-ho localment, que és la diferència del que hem fet fins ara. Ens hem adonat que hem fet molta promoció cap a la ciutat i que, en canvi, ens faltava treballar sobre el mercat proper que també té molt sentit que s’abasteixi d’aquests aliments». La plataforma es dirà «Mercat d’aquí» i es plantejarà com una web gestionada per la mateixa Agència i consultable per restauradors i comerciants. La plataforma classificarà els aliments per categories i zones, de manera que sigui molt fàcil d’identificar i encarregar. El portal també tindrà un apartat amb receptes de cuina fetes amb productes locals per donar idees als dos sectors. Els tècnics de l’Agència de Desenvolupament Econòmic treballa amb la previsió que a «Mercat d’aquí» hi hagi no tan sols la trentena de productors més grans i coneguts, sinó també de mica en mica els més petits i locals que elaboren menges de petita producció i distribució. El projecte inclou també el contacte amb els restauradors i comerciants perquè utilitzin la plataforma.

Trumfos, lactis i carn

El Solsonès i Cardona disposa d’un catàleg divers de productors agroalimentaris que ofereixen des dels trumfos de la zona d’Odèn i Cambrils, a diverses varietats de carn de pollastre ecològic, vedella, xai, porc, així com del sector lacti, com ara formatges i iogurts. Alhora, el territori també té petits productors de vi en cellers locals, de fruita ecològica i de verdures de l’hort. Actualment l’Agència està realitzant l’inventari municipi per municipi per anar sumant al final tots els productors a la plataforma «Mercat d’aquí».