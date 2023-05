El Pla Estratègic de la Destinació Turística del Solsonès planteja en un dels seus eixos principals la creació d’una xarxa d’equipaments d’acollida de visitants entre els quals hi ha l’alberg a Can Metge Solé i la Casa del Carnaval a Solsona.

Els dos equipaments passen per ser les dues principals inversions que requereix el pla, amb una estimació inicial pel que fa a la inversió que se situa al voltant del milió i mig d’euros.

El tercer eix del Pla Estratègic sobre el qual treballa el Patronat Comarcal de Turisme és el de «Creació coordinada d’equipaments i d’infraestructures d’ús turístic a la comarca que generin sinergies i manteniment dels actuals». Aquest eix proposa sis accions puntuals per al desenvolupament de la indústria turística a la comarca en els pròxims anys: Oficines de turisme del Solsonès i de Solsona, del segle XXI i en xarxa amb les altres; alberg a Can Metge Solé; Casa del Carnaval; pàrquings per a autocaravanes; creació de petites infraestructures que permetin fer els itineraris circulars, com ara passarel·les i ponts; i manteniment i senyalització de les rutes a peu i de BTT.

La construcció de l’alberg a Can Metge Soler és un projecte a mitjà i a llarg termini pel qual ara les administracions, amb l’Ajuntament de Solsona al capdavant, buscaran finançament. L’edifici noble aixecat el 1459 és de titularitat municipal. La casa conserva l’interior original i la façana va ser restaurada fa una dècada.

Segons ha explicat el tècnic de Turisme Ferran Ginestà, després que Can Metge Solé i la Casa del Carnaval girin al voltant dels gegants, el tercer eix d’equipament serà el dels aparcaments per a autocaravanes, les quals han de complementar les que ja hi ha o estan en construcció a la comarca.

El pla preveu atreure turisme d’autocaravanes a la vall de Lord, Solsona, el pantà de Sant Ponç i la Ribera Salada.