El conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, Roger Torrent, donarà el tret de sortida, aquest dissabte a partir de les 10 del matí, a la 70a edició de la Fira de Sant Isidre de Solsona.

Després de l’acte de recepció al Consell Comarcal per part de les autoritats locals i comarcals, així com dels membres de la comissió organitzadora, col·laboradors i patrocinadors de la Fira, i la posterior signatura del llibre d’honor, s’iniciarà el recorregut pels diversos espais del certamen.

En primer lloc, es farà una visita a la mostra d’artesania, que estarà situada a la plaça de la Catedral, plaça Major i carrer del Castell. A continuació, se seguirà fins al portal del Camp per visitar la fira de les entitats. El recorregut es dirigirà tot seguit per l’espai d’automoció situat a la plaça del Camp i per l’exposició del bestiar i de la maquinària agrícola situada al camp del Serra. Per últim lloc, es farà un recorregut per la zona industrial i comercial situada al passeig pare Claret, per acabar a l’espai Gastronòmic.