Sense perdre la seva essència d’impuls del sector primari, la Fira de Sant Isidre de Solsona fa molt temps que s’ha convertit en una de les mostres multisectorials de referència no només a la Catalunya central i a les terres de Lleida, sinó també arreu del territori.

Els 175 expositors que hi haurà aquest any acrediten aquesta afirmació, amb representants del sector de l’automoció, de la indústria, dels comerços locals, del sector primari -bestiar i maquinària-, de les entitats locals, i d’artesans de diferent caire, des dels experts en alimentació, fins als representants d’arts i d’oficis tradicionals.

Pels carrers de Solsona, els visitants trobaran totes aquestes propostes dividides en, el que podríem anomenar, cinc subfires dintre de la Fira de Sant Isidre: la Fira de l’Automoció, a la plaça del Camp i al passeig del Pare Claret, la Fira Industrial i Comercial, també al passeig del Pare Claret, la Fira del bestiar i la maquinària agrícola, al camp del Serra, la Fira de les Entitats, al portal del Camp, i la mostra d’artesania, que servirà per dinamitzar el nucli antic de la ciutat i es repartirà entre La Menestrala, la Mostra d’arts i oficis i l’Alimentació.

La participació de tants comerços i entitats conformarà una fira de gran format que, per si sola, ja justificaria una visita. Si a més comptem que la fira d’enguany compta amb un ampli programa amb multitud de propostes d’àmbit divers, el resultat és un esdeveniment on passar tot el dia.

Els comerços i expositors hi seran durant tot el dia tant el dissabte com el diumenge per vendre els seus productes o donar a conèixer les seves propostes als visitants, en el que suposa una gran oportunitat per mostrar la seva proposta de valor i per posar en relleu la importància del comerç local. La Fira de Sant Isidre torna a posar el focus en el sector primari, però aquesta edició és, més que mai, una fira multisectorial de grans dimensions.