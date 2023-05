La Fira de Sant Isidre arriba a l’edició de 2023 amb optimisme i voluntat d’enterrar definitivament el record de la Covid. Joan Codina és el director del certamen, que es celebra aquest cap de setmana a Solsona, i arriba al seu quart any al capdavant amb il·lusió i ganes de continuar oferint un espai ideal per a la potenciació del sector primari, i la del comerç i cultura locals..

Ja fa més de tres anys de l’arribada de la Covid. Ja l’hem oblidat definitivament?

A nivell organitzatiu sí, ja que el 2020 vam haver d’improvisar una fira per xarxes socials, perquè estàvem en ple confinament i el 2021 es va fer una versió reduïda del certamen, ja que encara hi havia moltes restriccions vigents. El 2022, sense cap restricció, i amb una situació epidemiològica que havia canviat radicalment, vam poder organitzar la fira amb el format tradicional. Enguany, és evident amb les dades actuals, es tornarà a organitzar amb tota normalitat.

La fira té aquest any més expositors. Podem apuntar les properes edicions a la xifra dels 200 aconseguits el 2019?

La Fira de Sant Isidre ha aconseguit durant els últims 10 anys fidelitzar els expositors i mantenir d’una manera més o menys estable una xifra d’entre 170 i 190 expositors. És cert que el 2019 es va arribar al sostre amb 200 expositors, però la xifra mitjana ronda entre els valors anteirors. Enguany són 175, que tenint en compte que gairebé partim de zero i costa tornar a engegar la maquinària organitzativa, no només nostra, sinó dels mateixos expositors, és una xifra més que excel·lent.

La Fira de Sant Isidre té com un dels objectius principals la potenciació del sector agrícola i ramader. Què significa el certamen per al sector?

La fira, des dels seus orígens, ha estat bàsicament ramadera i agrícola i tradicionalment era el punt de trobada dels professionals del sector primari per adquirir la millor maquinària agrícola o teixir contactes amb altres ramaders. Actualment, si bé la situació és molt diferent a la dels anys 60 o 70, la fira continua sent un aparador de la millor maquinària agrícola del mercat i dels millors exemplars de bestiar del territori, i per tant, continua mantenint l’interès pels professionals del sector.

L’any passat va destacar pel seu clima extrem i aquest any la sequera està fent patir al sector primari. Com arriben els agricultors i ramaders a l’edició d’enguany?

Arriba molt tocat i preocupat. Molts agricultors són conscients que perdran la collita i molts ramaders estan preocupats perquè si ara no es cull, amb què s’alimentarà demà el bestiar. Realment, no estan passant el millor moment.

Tot i que el sector primari és el protagonista de la Fira de Sant Isidre, amb els anys s’ha convertit en un esdeveniment multisectorial de referència...

Sí, el sector ramader i agrícola és l’epicentre del certamen, però al seu voltant s’hi han anat unint la resta de sectors: automoció, artesania, industrial i comercial, i ja més endavant entitats i associacions. Això ha convertit el certamen en multisectorial i ha permès que un públic més general estigui interessat en ella, ja no és només aquell professional del sector primari que visita la fira per adquirir la millor maquinària agrícola, sinó també famílies que assisteixen per passar un bon cap de setmana.

És la Fira de Sant Isidre cada cop més un atractiu per tota Catalunya més enllà de la comarca?

Tot i que a la fira hi assisteixen molts professionals de Catalunya, les empreses, professionals, ramaders i entitats comarcal hi continuen apostant i aprofitar els dos dies per mostrar els seus millors productes i serveis, perquè són plenament conscients de la gran quantitat de públic que assisteix a la fira.

Quin paper tenen a la fira activitats com la trobada de cotxes clàssics?

Activitats com la trobada de cotxes clàssics afavoreixen innegablement a la fira. No només perquè engreixen el programa d’actes, sinó perquè atrauen un públic específic, que potser no hagués assistit sense aquesta activitat i, sobretot, perquè afavoreix el sentiment de pertinença de la fira a les diferents associacions locals i comarcals.

Parlant del programa, cada any s’incrementa l’oferta d’oci i de cultura. Què podem esperar aquest any?

La fira manté l’esquelet de l’any passat tant d’ocupació d’espais com de programació, però sí que enguany com a novetat hi ha el canvi d’ubicació de l’acte “L’Hora del vermut” que es trasllada de la plaça de Sant Joan a la plaça de Sant Roc. També cal destacar els diferents actes amb motiu dels 25 anys dels incendis del Solsonès, de l’homenatge al fundador de la primera ADF de Catalunya, Josep M. Casas i de l’exposició d’Espurnes Barroques, que també s’inspira en aquesta efemèride.

Com evolucionarà la fira els propers anys?

Espero que a l’alça i no ho dic d’una manera ingènua, sinó amb determinació. Una determinació que me la dona la il·lusió dels membres de l’organització i l’aposta ferma dels expositors i pel suport innegable d’empreses i institucions patrocinadores. La fira s’ha consolidat com un esdeveniment de primer ordre dins el calendari firal, i també festiu, de la Catalunya Central.