El sector de l’automoció és un dels motors -mai millor dit- econòmics de Catalunya, on a més i hi ha una forta passió per l’automobilisme i els esports de motor. No és estrany, doncs, que els cotxes i les motos siguin una de les atraccions habituals de les fires d’arreu del territori. La Fira de Sant Isidre de Solsona no serà una excepció i comptarà no només amb les últimes novetats d’una indústria que avança amb pas ferm cap a l’electrificació, sinó amb alguns dels cotxes japonesos més atractius i amb models de cotxes i motos clàssiques que enamoraran als apassionats del motor.

Començant per l’oferta de cotxes nous i seminous, hi haurà un total d’11 concessionaris presents a l’esdeveniment repartits per la plaça del Camp i el passeig del Pare Claret, que mostraran alguns dels últims llançaments de marques com Opel, Kia, Citroën, Land Rover, Renault, Peugeot i Nissan, entre d’altres i oferiran un ampli ventall de models seminous a la venda pels qui busquin un nou cotxe.

D’altra banda, l’avinguda Cardenal Tarancón tornarà a ser l’epicentre nostàlgic del motor gràcies a la segona trobada de cotxes japonesos, la primera des de 2019, i a l’exposició de cotxes clàssics a càrrec de l’entitat Històrics Solsonès, que tornarà a fer especial èmfasi en els models de Renault.

Sergi Castaño, l’encarregat d’organitzar aquesta festa del motor clàssic, explica que, en el cas del dissabte, la proposta de retornar als cotxes japonesos serveix per animar al jovent a participar. Qualsevol cotxe provinent del país asiàtic és benvingut i el programa consisteix en arribar a l’espai reservat per l’esdeveniment entre les 9.00 i les 10.00 del matí i després sortir a fer una ruta per les carreteres dels voltants de la ciutat fins, aproximadament, les 14.00 hores del migdia. Els participants que ho vulguin poden deixar el vehicle aparcat a l’espai reservat la resta del dia fins a les 20.00 hores del vespre.

De cara al diumenge, la idea és la mateixa, però es deixa enrere el Japó i s’obre el ventall de possibilitats a tot tipus de clàssics, de totes les marques, tot i que es vol donar el protagonisme a Renault. "Són benvinguts tot tipus de Renault, no només els de Renault Sport, i de tots els anys". El format és el mateix, arribada fins a les 10.00 del matí i sortida de ruta fins a les 14.00 hores i parking a l’espair reservat fins a les 20.00. "Són molts els que es queden aquí després de la ruta", argumenta Castaño. Tot, per crear una veritable festa del motor on tothom és benvingut, però, un any més, on els Renault seran els protagonistes després que l’any passat es posés el focus sobre el mític Renault 5 en el cinquantè aniversari del model.

També hi ha espai per les motos

A part dels cotxes clàssics, les motos històriques també reclamaran part del protagonista en aquesta particular festa homenatge del motor clàssic. Gràcies a l’entitat Motor Club Solsonès, i amb la col·laboració del Museu de la Moto de Bassella, enguany podrem gaudir de nou de l’exposició de motos clàssiques a partir de les 9.00 del matí i fins a les 13.00 del migdia.

Es el divuitè any que Motor Club Solsonès participa en la fira més important de Solsona després d’un any 2022 en el que es va optar per no fer la tradicional rua.