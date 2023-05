Junts ha donat el tret de sortida a les eleccions municipals aquest dijous des de Pinós, al Centre Geogràfic de Catalunya, acompanyat d'una desena de candidats de la Catalunya Central. El seu secretari general, Jordi Turull, ha assegurat que planteja aquesta campanya com una manera d'acabar amb "la institucionalització de la incompetència, el sectarisme i el servilisme al capdavant de les institucions". "Hem viscut massa episodis i ho volem erradicar. Aquesta no és la nostra manera de fer", ha subratllat. Turull ha defensat la importància de cada poble del país, de punta a punta, i ha assegurat que Junts defensarà el país "en xarxa, que un municipi ajudi l'altre" i que la capital, Barcelona, actuï de "punta de llança".

Junts ha triat un lloc simbòlic, la Rosa dels Vents de Pinós, el Centre Geogràfic de Catalunya, per iniciar la campanya per a les eleccions municipals del 28-M. El seu secretari general, Jordi Turull, ha defensat que, per a Junts, cada municipi és important i, per això, volen estar presents a tots els pobles del país i treballar en xarxa. Amb l'únic objectiu, ha assegurat, de "fer la vida més fàcil a la gent".

Turull ha insistit que volen fer una campanya "neta" i "en positiu". "Podem parlar amb experiència perquè tenim molts alcaldes", ha subratllat. En aquest sentit, Junts planteja la campanya com una manera de posar fi a "la institucionalització" de "la incompetència, el sectarisme i el servilisme". "Hem viscut massa episodis així. Quan prefereixes defensar el teu partit i ets incapaç de criticar-lo perquè hi ha serveis com Rodalies que no funcionen, o bé quan demostres episodis greus d'incompetència i prefereixes expulsar-te les responsabilitats abans de fer autocrítica", ha subratllat. En aquest sentit, Turull ha assegurat que "aquesta no és la manera de fer de Junts".

Pel secretari general del partit, la política municipal és la més "exigent", però també "la més agraïda" perquè, ha dit, "no s'han d'entendre amb estadístiques sinó amb persones". Igualment, ha agraït tots els candidats que han decidit fer el pas perquè "no són moments fàcils".