El Departament de Territori ha licitat les obres per a la formació de dues rotondes i la millora del ferm a la travessera de la C-55 al seu pas pel Pi de Sant Just, al terme municipal d'Olius (Solsonès). Les noves rotondes es construiran a partir del tancament de dues rotondes partides que existeixen actualment a la travessera, separades uns 700 metres de longitud. Els treballs es liciten per un import de 935.000 euros i un termini d'execució de cinc mesos.

Les dues rotondes s'ubiquen a la cruïlla de la travessera amb els carrers de l'Estoret, de Riner, de Llobera, i de Sant Just de Joval i l'altra, en l'encreuament amb els carrers de Lladurs, de Castellar de la Ribera i de Coll de Jou. L'obra reformarà les rotondes partides existents en rotondes completes, cadascuna de 28 metres de diàmetre exterior. La construcció de les noves rotondes comportarà també l'ampliació de les voreres perimetrals en aquests encreuaments i l'adequació i reordenació dels carrers que conflueix en les rotondes. Així mateix, es construiran 9 passos de vianants per afavorir la seguretat viària. Les dues marquesines d'autobús existents a banda i banda de la travessera que hi ha actualment en una de les rotondes es desplaçaran uns metres. D'altra banda, el projecte inclou l'estesa d'una nova capa de ferm en un tram d'1,2 quilòmetres de la C-55 al seu pas pel Pi de Sant Just, amb un tractament previ en aquells punts que presentin més desgast. Finalment, l'obra es complementarà amb les tasques d'instal·lació d'enllumenat a les rotondes, senyalització vertical i horitzontal, elements d'abalisament i de drenatge, barreres de seguretat i mesures d'integració en l'entorn.