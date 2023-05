La Junta de l'Associació de Festes del Carnaval de Solsona denuncia que perdran el seu espai de treball. En un comunicat, expliquen que el Consell Comarcal del Solsonès els ha comunicat que havien de prescindir d'una bona part del taller que els va cedir fa deu anys perquè necessiten guardar-hi maquinària que han adquirit recentment. "L'espai que ens queda és totalment inviable" i "ni tan sols hi cap la totalitat del material i les eines", lamenten. Per la seva banda, la presidenta del consell, Sara Alarcón, ha explicat que el Carnaval "no perd" tot el local, sinó que només els han demanat que deixin d'ocupar-ne una part. Alarcón diu que el Consell no té cap altre espai propi i afegeix que els ajudaran amb el que calgui.

A través d'un comunicat, la junta del Carnaval recorda que aquesta és la festa que "més gent reuneix a la comarca al llarg de l'any" i que "més persones hi participen de forma activa". També recorden que ha estat la implicació de la gent el que ha fet créixer el Carnaval i destaquen que es tracta d'una festa "ben viva". Expliquen que el taller és un espai "indispensable" i "necessari" per a l'associació on s'hi desenvolupen tota mena de tasques com la construcció de les carrosses, la creació dels muntatges pels diferents actes de la festa, entre d'altres.

L'associació recorda que totes les persones que col·laboren en el Carnaval ho fan de forma altruista i posen sobre la taula que "si totes aquestes tasques s'haguessin d'externalitzar, el cost que suposaria faria, sens dubte, trontollar la festa".

Denuncien que l'espai que els deixa el Consell Comarcal és tan sols una quarta part del que disposaven fins ara. I, a més, diuen que a partir del mes de juny ja han de deixar lliure aquest espai. Lamenten que l'espai que els queda és "totalment inviable" perquè "ni tan sols hi cap la totalitat del material i les eines". Lamenten que no els hagin donat "cap alternativa" i critiquen també l'Ajuntament de Solsona per no donar-los "cap tipus d'opció factible".

Des del Consell Comarcal del Solsonès, la seva presidenta, Sara Alarcón, ha exposat que fa set mesos van comunicar la decisió a la junta del Carnaval perquè necessitaven un espai on guardar la nova maquinària que han adquirit i no en disposen de cap altre. Alarcón mostra disposada a ajudar l'entitat en tot el que necessiti. "Els podem ajudar en les gestions que faci falta i els acompanyarem si cal cercar un espai alternatiu", ha exposat. També recorda que el Consell els cedeix altres espais com ara sales de reunions o sales més petites on hi guarden material.