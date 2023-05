A fi de donar l’oportunitat a les empreses del Solsonès i Cardona de conèixer de primera mà la companyia que lidera la innovació mundial de la impressió 3D des de Catalunya, l’Agència de Desenvolupament Local (Adlsolcar) organitza una visita inspiradora al centre HP del campus de Sant Cugat del Vallès. La sortida, que inclou el trasllat gratuït en bus des de Solsona i Cardona, serà el proper 25 de maig al matí.

Implantada a Catalunya des del 1985, actualment la multinacional nord-americana HP té a Sant Cugat un centre de prop de 15.000 metres quadrats de superfície, dels quals una quarta part són laboratoris, i una plantilla de més de 2.300 treballadors. Visitar les seves instal·lacions té per objectius beneficiar les empreses del Solsonès i Cardona de la transferència de coneixement i fomentar la innovació.

L’activitat serà el 25 de maig de dos quarts de deu del matí a dues del migdia (hora d’arribada) i s’ofereix transport gratuït des de Solsona, amb sortida a dos quarts de deu des de l’estació d’autobusos, i a tres quarts de deu de Cardona des de la parada del Rastrillo.

Inscripcions fins al dia 18

És una iniciativa gratuïta, però requereix inscripció prèvia bans del dia 18 en línia a https://inscripcions.adlsolcar.cat. Per a més informació, es pot contactar amb el Punt Empresa de l’Adlsolcar per correu-e a mgoretti.sala@adlsolcar.cat o per telèfon al 973481009 (Solsona) o al 938692278.

Aquesta serà la segona i darrera visita d’enguany que organitza el Punt Empresa de l’Agència de Desenvolupament Local. L’anterior, en la qual van participar una desena d’empreses, es va fer el 30 de març a les instal·lacions de Semen Cardona, líder a nivell estatal en exportació de dosis per a inseminació artificial porcina d’alt rendiment i un dels referents mundials del sector.