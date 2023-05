El sector primari tornarà a ser protagonista aquest cap de setmana a Solsona durant la setantena edició de la Fira de Sant Isidre. Les tradicionals mostres de bestiar vaquí, equí, oví i cabrum seran l'eix central d'un certamen que també busca potenciar altres sectors, amb la mostra d'artesania, de productes de proximitat o d'automoció i maquinària industrial, així com omplir el centre històric d'activitats, com ara espectacles musicals i de dansa, exposicions i jornades de diferents temàtiques.

El gruix dels actes arribarà aquest cap de setmana, quan els organitzadors confien a assolir bones xifres de participació, tenint en compte la bona acollida que han tingut algunes de les activitats prèvies que s'han celebrat al llarg d'aquesta setmana. Entre les més reeixides, es troben les jornades econòmiques a la Casa Gran del Miracle, el passat 6 de maig, l'actuació de Quim Masferrer amb l'espectacle Bona gent, el mateix dia a la Sala Polivalent, o la taula de debat que es va celebrar ahir a Solsona amb motiu dels 25 anys del gran incendi al Solsonès.

El plat fort serà, com és habitual, la tradicional mostra de bestiar i de maquinària agrícola, que se situarà al Camp del Serra. Any rere any, és un dels punts neuràlgics de la fira, ja que evoca aquells temps en què la finalitat de fires com la de Sant Isidre era fer tractes entre ramaders. Aquest espai estretament lligat amb la història de la pagesia a la comarca comptarà enguany amb uns 380 caps de bestiar, una xifra que representa un augment important respecte dels 276 que es van comptabilitzar l'any passat.

Sense perdre de vista l'objectiu d'impulsar el sector primari, el certamen també ha esdevingut amb el temps en una de les mostres multisectorials de referència a la zona. En aquesta ocasió, seran 175 expositors que s'estendran al llarg del passeig del Pare Claret i la plaça del Camp. Hi haurà representants del sector de l'automoció, de la indústria, del comerç local, de les entitats o de l'artesania i d'arts i oficis tradicionals. Els expositors hi seran durant tot el dia de dissabte i diumenge per donar a conèixer els seus productes.

Entre les grans novetats d'enguany, destaquen la trobada de cotxes japonesos, que se celebrarà dissabte al matí a l'avinguda del Cardenal Tarancón, o la trobada del bestiari festiu amb motiu dels 25 anys de la primera trobada de gegantons a la plaça de Sant Roc, diumenge al matí. Enguany, fira de celebracions, també sumen mig segle el zoom fotogràfic del certamen i la trobada de cotxes Renault Sport Classic. També destaca un homenatge a Josep Maria Casas Clotet, qui fou el fundador de la primera agrupació de defensa forestal de Catalunya.

Finalment, el programa de la fira també inclou un grapat de propostes culturals, com ara la instal·lació immersiva Respira l'arbre, organitzada per Espurnes Barroques a la sala Francesca de Llobera del Consell o l'exposició Contra el barroc. Un món en extinció, del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona, que s'allargarà fins al 17 de setembre.