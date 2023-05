La crisi agrària per la sequera fa caure en picat les vendes de maquinària agrícola

Els efectes que està tenint la sequera en el sector primari també es noten, i fort, en el de la maquinària agrícola, que des de fa uns mesos veu com està caient en picat la demanda de productes nous per part de pagesos i ramaders, que en són els principals clients. Alguns opten pel mercat de segona mà o per reparar abans de comprar.

«La gent no està per gastar diners», apunta Jordi Torras, de Torras Maquinària del Bages, de Manresa. Ahir exposava tractors i remolcs a la Fira de Sant Isidre de Solsona, i assegurava que «estem davant d’una crisi real com no havíem vist mai en el sector».

Torras feia referència a les despeses que tenen ara pagesos i ramaders, que s’han multiplicat «per la falta de matèria primera en tots els nivells, des de la palla fins al farratge, que ha fet disparar els preus». Davant d’això, diu que la venda de maquinària agrícola «s’està frenant per moments», i a partir d’aquí, «aquest any mirarem d’aguantar, i esperem que l’any que ve puguem reflotar el que ara perdem». Diu que a tot això s’hi suma l’encariment de determinats productes a nivell de fabricació derivats de la guerra d’Ucraïna, «amb pujades inusitades de preus de rodes..., i dels tractors en general, d’una mitjana de més del 20%». En aquest context, «la segona mà va buscadíssima», tot i que també s’ha encarit.

I és que els preus dels tractors varien molt segons la mida, però en qualsevol cas «estem parlant d’un producte que val molts diners», assegura Jaume Bascompte, de tallers Bascompte, amb negocis a Prats de Rei, Lleida i Vilafranca, i que aquest cap de setmana també exposa a la fira de Solsona. Diu que, en general poden oscil·lar entre els 60.000 euros i els 100.000 euros, però fins i tot n’hi pot haver de molt més cars, mentre que el preu d'altre tipus de maquinària com els remolcs, pot anar «des dels 6.000 euros fins als 30, 40 o 50.000». Diu que «aquesta sequera l’estem patint tots», i en ocasions s’opta per la reparació. Tanmateix, també s’hi noten els efectes: «Si és una reparació petita, de 500 o 800 euros, no hi ha problema», però si costen més diners «també s’ho pensen a l’hora de reparar, i demanen molts pressupostos».

Gerard Vilà, de Comercial Agrària del Solsonès, diu que «ja fa cosa d’un any» que es nota un descens de vendes, «que han caigut a la meitat o potser més i tot», i que no només afecta els tractors sinó a tot el producte en general, «des d’embaladores fins a màquines de tallar o rampillar...». Diu que compra qui en té molta necessitat, però en general «aquest any miren de guardar-se tot el que poden perquè tenen moltes despeses en menjar» per al bestiar. Per això apunta que «gent que en unes altres circumstàncies potser s’hauria comprat maquinària nova, ara la porten a reparar».