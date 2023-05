"Cal controlar més el tràfic de drogues a Solsona"

Jordi Peña (Manresa, 1959) tornarà a encapçalar la llista de Vox a Solsona en les pròximes eleccions municipals del 28-M. El candidat afirma que la seva prioritat, si aconsegueix representació a l'Ajuntament, és intensificar el control policial per evitar el tràfic de drogues, així com establir una regulació més clara sobre els ajuts que s'atorguen als immigrants.

Per què ha decidit presentar-se per segona vegada com a cap de llista de Vox per Solsona?

Fa quatre anys em van proposar presentar-m'hi i vaig acceptar convençut que Vox és un partit que representa les meves idees i que pot ajudar a donar una nova visió a la ciutat. No és fàcil representar un partit com Vox a Solsona, però hi ha molta gent que m'anima a ser-ne el portaveu. Ara, he decidit tornar-me a presentar amb una llista integrada per tretze persones i espero que aquesta vegada obtinguem representació a l'Ajuntament.

Quina és la seva principal proposta per a la ciutat?

Si un dia arribem a governar, la nostra aposta és que tothom tingui els mateixos drets. No som racistes, però demanem que la gent vingui a Solsona per treballar, que no visquin d'ajudes. Per la mateixa regla de tres, es podrien donar ajudes a molts solsonins que les necessiten. Per això reclamem que tothom tingui accés a les mateixes oportunitats i que hi hagi una regulació més clara sobre la forma en què s'atorguen aquests ajuts, per evitar que hi hagi persones que visqui únicament dels subsidis.

Quins altres temes els preocupen a banda de la immigració?

Pensem que caldria controlar més el tràfic de drogues, que és un perill per als nostres joves. No se'n parla gaire, però tothom sap que és un problema que cal abordar. L'Ajuntament disposa de les eines per resoldre-ho incrementant la vigilància policial o fent més conscienciació als instituts. Un altre tema que ens agradaria posar sobre la taula és el fet de tenir una ciutat més accessible per a les persones amb mobilitat reduïda, així com regular el tema de l'aparcament, intentant que hi hagi més rotació de vehicles per afavorir els comerços.

Un dels temes en el punt de mira és el Centre Sanitari. Què en pensa del seu traspàs a Salut?

El problema del Centre Sanitari és la falta de personal. Tenim uns professionals molt bons, però que sovint no donen l'abast. Això acaba provocant que busquin altres ofertes laborals amb millors condicions fora de Solsona. Per tant, la prioritat ha de ser incrementar el nombre de sanitaris. És difícil saber si aquest traspàs afavorirà en aquest sentit, però, en qualsevol cas, Salut disposa de més recursos i capacitat de gestió, de forma que pot ser un canvi en positiu.

En l'àmbit econòmic, quines inversions veu com a prioritàries?

El sector del turisme a Solsona s'ha anat fent fort en els últims anys, però encara es pot explotar molt més. El que hem d'aconseguir és que la gent que ens visita vulgui tornar. Per aconseguir-ho, hem de cuidar cada detall de la ciutat, posant el focus al centre històric, on no pot ser que hi hagi comerços que es tanquin. Necessitem recuperar les botigues especialitzades de tota la vida, que al final són les que donen caràcter a la ciutat.

Si obtenen representació a l'Ajuntament, amb qui estaria disposat a arribar a acords?

Si obtenim els vots suficients, el partit amb qui em sentiria més còmode pactant seria el PP, que enguany es torna a presentar a les eleccions. Tot i això, hi ha temes transversals amb què ens podem entendre més enllà de la ideologia. Des del meu punt de vista, és fonamental el respecte entre els candidats i, de moment, puc dir que aquí a Solsona no he tingut cap problema. Tot i això, a vegades he rebut insults i amenaces en altres poblacions durant la campanya. Són actituds que desanimen, però sempre hi ha gent que t'impulsa a continuar.