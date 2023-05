"L'objectiu d'aconseguir la independència serà més fàcil si tenim les alcaldies a favor". Amb aquestes paraules, el president d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, s'ha adreçat aquest vespre al públic durant la presentació oficial dels alcaldables d'Esquerra al Solsonès. L'acte ha aplegat més d'un centenar de persones a la plaça de Sant Isidre i ha comptat amb la participació de l'exvicepresident de la Generalitat, que ha subratllat la importància de sumar esforços en l'àmbit municipal. "El futur d'aquest país ens el juguem en cadascun dels municipis que conformen Catalunya", ha destacat Junqueras, posant en relleu que "el paper de les alcaldies va ser clau durant el referèndum de l'1 d'octubre".

Durant la trobada s'han presentat els diferents candidats que encapçalen les llistes d'ERC del conjunt de municipis de la comarca, entre els quals es trobaven representants de Biosca i Torà, que faran efectiva la seva adhesió al Solsonès una vegada passades les eleccions municipals. Per a la formació, ha estat un dels actes centrals de la campanya electoral que ja va començar la setmana passada amb una ronda de visites als barris i de trobades amb les entitats locals. En el marc de la Fira de Sant Isidre, que va tenir lloc el darrer cap de setmana, els portaveus del partit també van ser al carrer per explicar de primera mà el seu projecte polític, intercanviar impressions i rebre aportacions de la ciutadania.

En el seu parlament, Junqueras ha remarcat la necessitat d'impulsar un projecte republicà que busca "transformar la societat en diferents àmbits". En aquest sentit, ha posat de manifest la importància de les escoles rurals "per poder garantir el futur dels municipis més petits" i ha assenyalat la necessitat de portar la fibra òptica en el conjunt de la comarca "com una eina per combatre el despoblament". També s'ha referit a l'objectiu de la independència, "que hem d'aconseguir de forma democràtica a través d'un referèndum reconegut internacionalment i obtenint les majories necessàries tant en les institucionals locals com en les nacionals".

Per la seva part, l'alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert, ha definit alguns dels eixos del seu projecte per a la ciutat, com ara "avançar cap a una societat més justa en clau feminista, mediambiental i de justícia social" i ha recordat que la seva formació aposta per posar "les persones al centre". D'aquesta forma, ha enumerat algunes de les prioritats que es marca com a candidata a l'alcaldia, algunes de les quals són "facilitar l'habitatge als joves, garantir uns espais públics segurs i amables, treballar per un model de fiscalitat just, impulsar el polígon de Sant Llúcia per facilitar l'arribada de noves empreses o ampliar l'actual oferta de formació professional a la ciutat per garantir un futur per als joves".

Així mateix, ha fet un repàs de la darrera legislatura "marcada per l'esclat de la pandèmia i la crisi climàtica i econòmica global que ens ha afectat també en l'àmbit municipal". Amb tot, ha recordat que a mig mandat va agafar el relleu a l'anterior alcalde republicà, David Rodríguez, "convençuda de la meva vocació per servir a la ciutadania de Solsona" i ha destacat que ara es presenta per primera vegada com a cap de llista d'ERC a les eleccions municipals "amb una candidatura renovada i compromesa amb les persones i amb moltes ganes de donar continuïtat a un projecte que ens il·lusiona i que pensem que pot contribuir a millorar el dia a dia de la gent".