Solsona va acollir ahi l’acte central del 60è aniversari de la descoberta de l’avenc Montserrat Ubach, l’espeleòloga manresana que ara fa sis dècades va descobrir a Odèn l’avenc que porta el seu nom. Ella mateixa va protagonitzar l’esdeveniment, que va tenir lloc a les sis de la tarda a la biblioteca municipal Carles Morató de Solsona. En paral·lel, l’acte va servir també per celebrar l’agermanament amb el 70è aniversari de la descoberta de la Sala de La Verna, de la Pedra de Sant Martí (Larra-Navarra-França).

L’acte va comptar amb assistència d’una delegació de l’Association pour la Recherche Spéléologique Internationale à la Pierre Saint-Martin (ARSIP). Durant la jornada es van projectar peces audiovisuals d’ambdues cavitats, gravades amb dron l’abril d’aquest any, que mostraven com un parell d’escaladors canviaven una estelada vella, penjada just al costat de l’entrada a l’avenc, per una de nova. Ubach va destacar que són vídeos molt especials ja que en poques ocasions es té l’oportunitat de veure tan bé l’avenc per la malesa que sol haver-hi. També es va connectar telemàticament amb Oier Gorosabel, membre de la Unión de Espeleólogos Vascos, que va parlar d’un famós espeleòleg de la Pedra de Sant Martí. Es tracta de Félix Ruiz de Arcaute, il·lustre espeleòleg del segle XX que va desenvolupar importants exploracions per Espanya i França. Gorosabel ha publicat Enamorado de La Pierre, una biografia de Ruiz de Arcaute pel recent compliment dels 50 anys de la seva mort.

Ruiz de Arcaute va realitzar diverses exploracions que van batre varis rècords mundials de profunditat, però se’l recorda, sobretot, per la seva habilitat per coordinar i unir diferents grups d’espeleòlegs. Gorosabel va mostrar un recopilatori d’intervencions d’amics i companys que havien compartit exploracions amb Ruiz de Arcaute i tots mencionaven la seva personalitat passional, caràcter fort i vivacitat. Ha passat a la història una frase seva que subratlla la importància del treball en equip: «L’anella no és res, el que importa és la cadena». Malauradament, el juliol del 1971 va patir un accident mortal en una de les seves exploracions a la Sima Lonné-Peyret. La seva mort va suposar un gran cop per al món espeleològic i també va ser un dels principals motius per impulsar l’espeleosocors a Europa.

L’avenc Montserrat Ubach és una cavitat subterrània vertical de 202 metres de profunditat i localitzada a Canalda, a la comarca del Solsonès. La va descobrir ella mateixa després de concloure un curset d’espeleologia. Es va començar a explorar el 1963 i durant quinze anys, fins al 1978, va ser el rècord de profunditat subterrània de Catalunya. A part, fins al 1982, durant vint anys, va ser l’avenc més profund del món dels excavats en conglomerats. Per la seva importància geològica, històrica i patrimonial, l’avenc ha estat recentment declarat Espai d’Interès Geològic de Catalunya, la màxima distinció que atorga la Generalitat al patrimoni natural català.

L’aniversari també va celebrar actes al matí, entre els quals hi havia un recorregut geològic pel futur Parc Geològic i Miner Contraforts del Pirineu, a càrrec del també manresà Dr. Josep M. Mata-Perelló.