Els fenòmens meteorològics extrems representen una amenaça per als ocells en perill d'extinció. Es tracta de la principal conclusió dels investigadors del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Solsona (CTFC) que han participat en un estudi, liderat per la Universitat d'Alacant, sobre l'afectació de la borrasca Filomena en la població d'alosa becuda, una au en perill d'extinció. L'estudi revela que el declivi mitjà de l'espècie va ser del 66,5% per a set poblacions monitorades tant l’any anterior com el posterior al fenomen Filomena, és a dir, en el període de 2020 i 2021.

L'autor principal de l'estudi i investigador del Departament d'Ecologia de la Universitat d'Alacant, Cristian Pérez Granados, explica que "l’objectiu d’aquest estudi ha estat ampliar el coneixement científic sobre l’impacte dels fenòmens meteorològics extrems, com el que vam viure el mes de gener passat del 2021 a l’Estat espanyol amb la borrasca Filomena, en la dinàmica poblacional de la fauna en perill, ja que aquests esdeveniments poden representar una amenaça general per a la diversitat". Els investigadors han analitzat els canvis en l’abundància d’alosa becuda abans i després de la Filomena en catorze poblacions de les províncies de Sòria, Lleida, Múrcia, Burgos, Segòvia i València. Segons els resultats obtinguts, durant el període de control, entre 2017 i 2020, l’espècie va patir un declivi anual global del 19,4% per a les 14 poblacions mostrejades. No obstant això, el declivi mitjà després de la borrasca Filomena va ser del 66,5% per a set poblacions monitorades tant l’any anterior com el posterior a Filomena, és a dir, en el període de 2020 i 2021. "En el transcurs de la borrasca, la neu va cobrir el sol durant més de deu dies en el centre i l’est d’Espanya, la qual cosa unida a la posterior onada de fred extrem podria haver reduït la capacitat de l’espècie per a trobar recursos alimentaris i obligar-la a fer desplaçaments de llarga distància o ocupar zones de baixa qualitat", detalla l’investigador Gerard Bota, responsable del Grup de Biologia de la Conservació del CTFC i també autor de l’article. "Aquests desplaçaments poden augmentar el risc de mortalitat dels individus en dispersió i, per tant, afectar dràsticament la dinàmica poblacional i la conservació de l’espècie", assenyala. Els investigadors apunten que els resultats d’aquest treball poden ser representatius de l’impacte que els esdeveniments climàtics extrems poden tenir en els ocells amenaçats. "Els nostres resultats també poden ser útils per a futurs estudis dirigits a comprendre l’impacte dels esdeveniments estocàstics en la dinàmica poblacional de les espècies i a millorar el coneixement actual sobre el paper que els fenòmens catastròfics poden tenir en la dinàmica d’una població a curt termini", destaca Juan Traba, de la Universitat Autònoma de Madrid, autor del treball i redactor de l’estratègia nacional de conservació de l’espècie. Aconseguir protegir les espècies de futurs esdeveniments climàtics extrems no és senzill, però "augmentar la connectivitat entre les poblacions existents, protegir zones d’hàbitat amb vegetació potencial que pugui ocupar l’espècie com a refugi mentre duren aquests esdeveniments i tractar d’augmentar la grandària de les zones ocupades i la qualitat de l’hàbitat podrien afavorir la persistència de les poblacions i augmentar les probabilitats de futures recolonitzacions", conclou l’investigador Pérez-Granados. L’equip de treball de l’article compta amb una dotzena d’investigadors de diversos centres com el Departament d’Ecologia i l’Institut Multidisciplinari per a l’Estudi del Medi Ramon Margalef (IMEM) de la Universitat d’Alacant, el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) i el Grup d’Ecologia Terrestre de la Universitat Autònoma de Madrid (UAM).