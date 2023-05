L'exconseller de la Generalitat Josep Rull ha instat a governar les administracions locals "amb una ambició d'Estat" durant l'acte central de campanya de la candidatura de Junts per Solsona, encapçalada per Elis Colell. La trobada, que s'ha celebrat aquest vespre a l'auditori de la Sala Polivalent de Solsona, també ha comptat amb la presència del diputat del partit al Parlament Albert Batet, així com dels quinze integrants de la llista de Junts per Solsona, que han donat a conèixer bona part del programa d'una formació que pretén ser "la clau pel canvi".

Durant la celebració de l'acte, l'exconseller ha explicat que el motiu de la seva visita a la capital solsonina és "l'entusiasme i l'energia que transmet un equip molt coral capaç de transformar Solsona". En el seu parlament, ha dedicat un sincer agraïment als diferents representants de la candidatura "per tenir la vocació de servei públic en un moment en què la nostra nació es troba amenaçada". En aquesta línia, ha apel·lat "l'esperit de l'1 d'octubre, que ens va portar més lluny del que mai hem arribat" i ha subratllat la necessitat de governar les administracions locals "amb una ambició d'Estat" amb l'objectiu de mantenir el prestigi de les institucions catalanes "a tots els nivells".

En la mateixa línia s'ha expressat Batet, que ha convidat la ciutadania a donar força a la llista liderada per Colell i s'ha referit a la candidatura de Junts com "el vot útil" per aconseguir canviar les forces al consistori solsoní, on actualment Esquerra Republicana governa amb majoria. Batet també ha destacat que les municipals són una oportunitat per "amonestar l'actual govern de la Generalitat per la seva incompetència a l'hora de gestionar problemes de gran abast com la sequera i per avançar a la deriva en el camí per assolir la independència d'aquest país".

L'acte també ha servit per repassar el programa electoral de Junts per Solsona de la mà de la seva candidata, que ha remarcat la voluntat de convertir Solsona en "la capital de les oportunitats de futur". Durant la seva intervenció, Colell ha fet referència a la necessitat d'habitatge de lloguer i habitatge social i de desenvolupar polítiques per a la gent jove i les persones grans amb el propòsit de fer de Solsona "una ciutat amable capaç de retenir el talent i de garantir el benestar dels més grans".

La candidata ha posat en relleu que "els canvis no s'aconsegueixen sense un treball en equip". En aquest sentit, la presentació ha mostrat aquesta voluntat de ser una candidatura coral amb la intervenció dels diferents integrants de la candidatura, que han repassat els reptes que es proposen si arriben al govern local. Entre els més destacats, es troba l'objectiu d'aconseguir més finançament extern. "Després d'aquests quatre anys de legislatura, tenim una Solsona estancada, sense projectes, però amb un gran potencial", ha considerat la número 2 de la llista, Núria Bonet, que ha insistit en la necessitat "de no deixar escapar cap oportunitat per millorar els serveis que es presten a la població".

En el transcurs de l'acte, també han intervingut la resta de representants de la llista per tal de descriure les diferents propostes de ciutat des de diferents àmbits. Els integrants han enumerat algunes de les principals polítiques, com ara vetllar perquè el traspàs del Centre Sanitari a Salut no suposi una retallada en els serveis, consolidar un gran espai públic al Camp del Serra, garantir l'habitatge als joves i l'oportunitat d'accés a un lloguer social o estudiar la possibilitat de gestionar l'escola bressol des de l'Ajuntament, entre altres.