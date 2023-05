Una seixantena de vehicles clàssics procedents de tot Catalunya faran parada aquest diumenge a Solsona, davant de la catedral de Solsona, a l'aparcament de les Moreres, en el marc de la 15a edició del Gran Ral·li dels Museus. La trobada, organitzada pel Museu Moto Bassella, pretén mostrar al públic cotxes i motos amb una antiguitat mínima de trenta anys.

D'una banda, es podran veure una trentena de motos, d'entre les quals destaca un grup d'exemplars de la marca barcelonina Mymsa, que va fabricar entre el 1954 i 1963. De fet, participaran a la trobada els fills dels fundadors de la firma. Així mateix, hi prendrà part el popular pilot de velocitat dels anys 60 i 70 Salvador Cañellas. També s'hi veuran les mítiques Bultaco, Montesa i Ossa. Pel que fa als cotxes, hi haurà models de fabricació nacional, com els Renault R8 i els Seat Fura, i molts esportius dels anys 70 i 80, d'entre els quals destaca un Honda S800 cabrio del 1967.