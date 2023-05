El concurs de fotografia Zoom fotogràfic de la Fira de Sant Isidre atorgarà, el proper dissabte a partir de les sis de la tarda al Consell Comarcal del Solsonès, els premis corresponents als guanyadors de la 25a edició. Al concurs, hi han participat 23 persones procedents de Solsona, Olius, Berga, Manresa i Puig-Reig; un nombre de participants que suposa més del doble que en l’edició de l’any passat.

Després d’una intensa deliberació dels membres del jurat, han determinat com a guanyadores les imatges següents: Ferrat de Cavalls en calent , de Jordi Capdevila; Concert Escola Municipal de Música, de Marc Muntada; Batukada Takumba, d'Albert Caelles; Caps de biga de Sofiya Kulyk; i Interior botiga de la UBIC, de Pep Moyano.

Pel que fa al premi concedit a la millor col·lecció de totes les temàtiques, el jurat ha premiat a Emma Pañella. En la categoria de la millor col·lecció infantil el reconeixement ha estat per a Kenneth Guerrero.

Els guanyadors del Zoom de la Fira, certamen organitzat per Foto Resol i amb la col·laboració de la UBIC Solsona i del Consell Comarcal del Solsonès, obtindran uns premis en metàl·lic aportats pel Consell Comarcal. Pels guanyadors de cada categoria el premi és de 60 euros i els guanyadors de les millors col·leccions rebran un premi de 100 euros. Pel que fa al guanyador de la temàtica relacionada amb la UBIC, el premi consisteix en un val de compra als establiments associats per un valor de 100 euros, per gentilesa de la mateixa UBIC.

L’acte de lliurament de premis tindrà lloc el dia 20 de maig a les sis de la tarda al pati gòtic del Consell Comarcal del Solsonès.