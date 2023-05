La sequera fa perillar punts de captació d’aigua al Solsonès

La sequera ha fet perillar alguns punts de captació d'aigua al Solsonès, com ara el que es troba a la Ribera Salada, en el seu pas per Odèn, i abasteix els municipis que pertanyen a la conca del Segre. El president de la Mancomunitat d'Abastament d'Aigua del Solsonès, Daniel Rovira, apunta que "la situació és crítica, però encara es pot garantir el subministrament". Tot i això, l'entitat ja estudia ampliar la capacitat de l'actual captació amb un trasllat en un altre punt de la ribera, situat a Lladurs, on el cabal creix de forma considerable.

Rovira explica que actualment la Mancomunitat garanteix el subministrament de l'aigua en un territori dividit entre els municipis que pertanyen a la conca del Segre i els que pertanyen a la conca del riu Llobregat i Cardener. En el primer cas, el punt de captació es troba en un afluent de la Ribera Salada situat a la zona de Riulacó, al terme d'Odèn. "La captació se serveix d'un afluent on corre poca aigua, fet que fa perillar el subministrament d'aquest recurs a la població quan les pluges són escasses", adverteix Rovira.

Amb l'objectiu de prevenir una situació d'escassetat d'aigua, els representants de la Mancomunitat han demanat finançament a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, un organisme que depèn del Ministeri per a la Transició Ecològica d'Espanya, per tal de fer possible la creació d'un nou punt de captació d'aigua que tingui més capacitat. "Per aconseguir-ho, cal situar l'actual sistema de captació al terme de Lladurs, on el cabal de la Ribera Salada augmenta de forma significativa", apunta Rovira. El cost de l'obra se situaria en uns 200.000 euros, "tenint en compte que caldria construir una línia elèctrica per bombejar l'aigua cap als dipòsits i traslladar-la a municipis com Castellar de la Ribera, Pinell o la Molsosa", destaca.

De moment, l'entitat ja ha encarregat la redacció del projecte per a la construcció del nou punt de captació i confia a acollir-se a les convocatòries d'ajuts per part del Ministeri per a la Transició Energètica. Amb tot, Rovira remarca que la seva voluntat és executar l'obra amb el menor temps possible, "davant la crisi de sequera que estem vivint i que es pot agreujar després de l'estiu". En aquest sentit, preveu que de moment l'entitat haurà d'assumir el cost total d'un projecte que es concep "com a prioritari".