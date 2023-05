"Treballarem a favor de la inclusió a Solsona"

Nascut a la ciutat de Larraix, al Marroc, l'any 1976, Mohamed El Mamoun es postula com el candidat socialista a les eleccions municipals de Solsona. Fa dos anys que va assumir el relleu a Encarna Tarifa, quan va renunciar el càrrec per motius personals, i ara entoma per primera vegada el lideratge del partit a la localitat. Format en enginyeria electrònica industrial a París, El Mamoun ha viscut en ciutats com Tàrrega o Cervera, fins que fa set anys es va establir a Solsona, amb la seva dona i els seus fills. El candidat afirma que l'interès per millorar la societat l'ha portat a la política, però en el seu dia a dia continua treballant com a informàtic per a una empresa de Luxemburg.

En les pròximes eleccions municipals es presentarà per primera vegada com a alcaldable per Solsona. Què el va motivar a entrar en política?

Mai m'havia imaginat ser candidat a l'alcaldia, però la meva gent em va animar a presentar-me amb el partit socialista, que és el que més s'ajusta als meus ideals. En un primer moment, vaig ser número dos de la llista perquè no em sentia prou preparat per liderar la candidatura, però després d'uns anys intensos de treball a l'oposició estic convençut que puc assumir aquest lideratge. Em sento molt afortunat d'aquesta oportunitat que obre camí a altres immigrants a assumir càrrecs de responsabilitat.

La presència d'immigrants en la política encara és escassa?

És una realitat que encara s'ha de normalitzar, però estem fent passos importants. Només cal mirar exemples com el de Sadiq Khan, el primer alcalde musulmà de Londres, o Rishi Sunak, el primer ministre del Regne Unit d'origen indi. Això ens indica que la societat està avançant i que vivim en una democràcia. Estic convençut que una ciutat la conformen tots els seus habitants, independentment dels seus orígens. En aquest sentit, em sento molt orgullós que els socialistes m'hagin donat aquest vot de confiança.

Quina valoració fa de la darrera legislatura amb Esquerra al govern local?

Des del meu punt de vista, han estat quatre anys totalment perduts, sense projectes clars sobre la taula. En aquest temps, s'han perdut moltes oportunitats per aconseguir finançament extern i no s'han sabut gestionar els recursos econòmics del mateix Ajuntament. La nostra aposta seria fomentar l'estalvi a partir del foment de l'energia renovable, amb la instal·lació de plaques solars als edificis municipals, que calculem que suposarien un estalvi anual d'uns 700.000 euros, uns fons que es podrien invertir en altres projectes.

Quina és la seva principal proposta per a Solsona?

El tema que més m'interessa és la inclusió social, que engloba diferents realitats. Per descomptat, la dels immigrants, però també la de les persones grans, que necessiten espais per poder socialitzar i exercitar la memòria o treballar la mobilitat. La nostra gran aposta és crear un centre de dia per a la gent gran per evitar les situacions de soledat no desitjada. També ens interessa impulsar accions per als joves per evitar que se'n vagin a viure fora de la comarca, i això implica garantir l'habitatge.

De quina forma es pot millorar l'accés a l'habitatge?

El fet que Solsona hagi perdut població en els darrers anys es pot atribuir a la falta d'oportunitats formatives i laborals, però sobretot a la manca d'habitatge. Per aquest motiu, un dels nostres propòsits és treballar amb Incasol per crear un parc d'habitatge social adreçat a les famílies més vulnerables, però també als joves que tinguin dificultats per independitzar-se. Una altra de les accions que volem impulsar és crear una assegurança de llar per afavorir que els propietaris lloguin els seus pisos i no quedin buits.

Quines són les inversions que considera prioritàries per a Solsona?

Un dels nostres objectius principals és ampliar les voreres del pont d'entrada a la ciutat, que és un important punt de comunicació amb les carreteres d'accés a Sant Llorenç de Morunys o Manresa. Tenim sobre la taula diversos projectes per fer més accessible el pas dels vianants, principalment dels que tenen problemes de mobilitat, a partir de l'ampliació de l'estructura del pont. D'altra banda, un altre dels projectes que ens il·lusiona i ens agradaria materialitzar és la creació d'una piscina coberta, molt reivindicada per la ciutadania.

Amb qui estarien disposats a pactar per formar govern?

Nosaltres pactarem amb una formació o una altra en funció de si aproven el nostre programa. Més enllà d'aconseguir els vots suficients per arribar a ser decisius en la formació del govern, el nostre compromís és amb la gent.