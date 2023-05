La gent gran del Solsonès vol «serveis pròxims» per envellir en un entorn rural

La possibilitat de poder envellir en un entorn rural amb uns serveis de proximitat garantits. Aquest és un dels principals desitjos de la gent gran del Solsonès que es reflecteix en la diagnosi de l'envelliment, un projecte impulsat pel Consell Comarcal que ha servit per detectar les necessitats d'aquest grup de població. Després d'escoltar les seves inquietuds, l'ens comarcal es compromet a estudiar la viabilitat de reforçar serveis com l'atenció sanitària o el transport públic als diferents municipis de la comarca per tal que la gent gran s'hi pugui quedar a viure.

"La nostra voluntat és elaborar un pla estratègic per donar resposta a les necessitats actuals i de futur davant del progressiu envelliment de la població", posa de manifest el conseller de Drets Socials, Xavier Castellana, que indica que actualment el 20,9% de la població a la comarca té més de 65 anys, una xifra que se situa dos punts per sobre de la mitjana catalana (vegeu desglossat). Partint d'aquestes dades, remarca que "cal impulsar polítiques per garantir l'accessibilitat de la gent gran als diferents serveis per aconseguir revertir la tendència d'abandonar les poblacions rurals quan s'arriba a certa edat per traslladar-se a la capital de comarca".

De fet, la diagnosi de l'envelliment analitza la situació de les persones grans tenint en compte les característiques de població dispersa en masies aïllades d'una part important dels municipis que integren la comarca. D'aquesta forma, el Consell Comarcal, amb la col·laboració amb la cooperativa Raiels, va organitzar fins a set trobades amb la gent gran de diversos municipis de la comarca amb l'objectiu de recollir els punts de vista del conjunt del territori.

Castellana exposa que el principal problema que la diagnosi posa sobre la taula són les dificultats de la gent gran per poder envellir en els entorns rurals més allunyats de les àrees de serveis. El fet de disposar d'una atenció mèdica de proximitat o d'un servei de transport públic regular que els connecti amb la resta de municipis de la comarca es conceben com necessitats a bàsiques per al col·lectiu. En aquest sentit, el conseller comarcal reconeix que un dels principals reptes de cara els pròxims anys serà potenciar aquesta descentralització dels serveis per tal que les persones "pugui envellir dignament a casa seva i aconseguir que els pobles es mantinguin actius".

Un altre dels aspectes que assenyala la diagnosi de l'envelliment són els problemes que suposa la digitalització de la majoria dels serveis per a la gent gran. Segons el conseller, cal facilitar els tràmits i oferir un suport des de l'administració "per tal que la gent gran no quedi aïllada del món tecnològic". Castellana destaca que fomentar aquest tracte més proper i amable també permet evitar la sensació de soledat que pateixen moltes persones grans. Es tracta d'un dels temes més preocupants que també aflora en la diagnosi i que "cal abordar fomentant una participació més activa de la gent gran en la vida comunitària".

Amb les opinions recollides, el Consell es proposa ara estudiar cadascuna de les necessitats per traduir-les en accions concretes. El primer pas, apunta Castellana, serà presentar els resultats de la diagnosi als diferents municipis, una vegada es constitueixin els nous ajuntaments. A partir d'aleshores, caldrà buscar el finançament necessari per impulsar les accions que s'acordin dins del pla d'envelliment comarcal, "que abordarà àmbits tan diversos com la salut, el transport o els drets socials".

El Solsonès, una de les comarques més envellides

Les dades de l’Idescat situen la comarca del Solsonès com una de les més envellides de Catalunya. Actualment, el 20,9% de la població té més de 65 anys, una xifra que se situa gairebé dos punts per sobre de la mitjana catalana (19%) i un punt per sobre de la mitjana a les comarques centrals (19,7%). Si s’analitza municipi per municipi, s’observa que les poblacions més envellides de la comarca són Odèn (31,6%) o Guixers (31%), mentre que entre les més rejovenides es troben Olius (18%) o Clariana de Cardener (19%). Amb tot, cal tenir en compte que la poca població d’aquests municipis fa que les xifres siguin més variables.