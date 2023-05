Les pluges dels últims dies i les previsions meteorològiques de les properes setmanes no han fet sortir Solsona, adscrita a l’àmbit del Ter-Llobregat, de l’estat d’excepcionalitat per la sequera. Per això l’Ajuntament, en el marc de mesures de limitació del consum d’aigua, actualitzarà el cens de piscines de titularitat privada per vetllar pel compliment de la normativa, que només permet el reompliment parcial de piscines amb sistema de recirculació de l’aigua.

Per ara, el consistori disposa d’un registre de 59 piscines elaborat el 2008, arran de l’episodi de sequera que la primavera d’aquell any també va obligar a adoptar una sèrie de mesures de control del consum d’aigua. Ara, el nou episodi de sequera ha portat l'Ajuntament a actualitzar aquest cens, tenint en compte que en els darrers quinze anys el volum de piscines ha augmentat. La majoria de les piscines particulars de Solsona es troben als barris perifèrics de la ciutat.

Des d'aquesta setmana, el govern local ha començat a fer una crida a tots els propietaris amb piscina per tal que la registrin a l’Ajuntament abans del primer de juny o que n’actualitzin les dades facilitades el 2008. El registre es pot fer telemàticament a través de la seu electrònica de l'Ajuntament –fa falta el certificat digital o identificació digital mòbil–, o bé de forma presencial, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.

Mitjançant un formulari, es demana les dades de la titularitat, la situació i any de construcció, la capacitat en metres cúbics, la procedència de l’aigua i l’estat actual. També s’hi inclouen les estructures, fixa o desmuntables, amb una capacitat igual o superior als 5.000 litres.

Una vegada s’actualitzi el cens amb la informació recollida a partir d’ara, que l’Ajuntament contrastarà amb imatges aèries, es comprovarà que no s’omplin les piscines que estan buides través de les lectures de consum d’aigua.

Mesures contra la sequera

Simultàniament, s’ha començat a difondre un altre ban d’Alcaldia per recordar les mesures que s’apliquen en la fase d’excepcionalitat. Es recorda que el volum màxim d’aigua per a l’abastament de la població de Solsona no pot superar els 230 litres per habitant i dia, incloent les activitats agrícoles, ramaderes, industrials i comercials. Per això, a banda de no poder omplir piscines; no es poden regar jardins i zones verdes si no és per a la supervivència de plantes i arbres, i només amb gota a gota o regadora; no es poden netejar voreres, carrers, paviments o façanes amb aigua potable, i els vehicles només es poden rentar als establiments dedicats a aquesta activitat que tinguin sistemes de recirculació de l’aigua.

Aquesta setmana s’ha reunit el grup de treball de seguiment de la sequera a Solsona, integrat per l’alcaldessa, representants de tots els grups municipals, la regidora de Serveis, l’enginyer municipal, el gerent i la responsable de comunicació de l’Ajuntament. Entre altres mesures per reduir el consum d’aigua a la ciutat que s’apliquen des de fa setmanes i que s’han explicat en el si d’aquest grup, hi ha el reg de l’arbrat amb aigua de pou; la regulació de la pressió de l’aigua que se subministra des del distribuïdor de la xarxa municipal, especialment en l’horari nocturn; i la disminució de l’aforament de la conducció del dipòsit de la Salada.