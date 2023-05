Preguntes molt personals a Pilar Viladrich: "M'agrada la política feta des del carrer"

L'alcaldable d'Alternativa per Solsona-CUP a les eleccions municipals del 28-M, Pilar Viladrich, se sotmet a un qüestionari que cal respondre amb poques paraules, després de fer l'entrevista principal.

Quin és el seu lloc preferit de Solsona?

A qualsevol lloc del nucli antic de Solsona m’hi sento com a casa.

Què eliminaria ara mateix de Solsona si tingués una vareta màgica?

El racisme.

Què portaria a Solsona d’algun altre lloc?

Experiències de participació ciutadana que funcionen en altres ciutats.

A quin polític actual o històric li agradaria assemblar-se?

No tinc gaires referents en aquest sentit, m’agrada la política feta des del carrer.

Quin personatge triaria eliminar de la història si pogués?

Hitler.

Catalunya serà independent? Triï: Aviat, algun dia, mai, en un somni, en un malson, qui sap?

Espero que aviat.

Creu en alguna cosa que no pugui veure?

Crec amb les persones i amb la seva capacitat per transformar el seu entorn.

Veu sovint alguna cosa que li costa de creure?

Les injustícies, tant les econòmiques, com les polítiques o les socials.

La pel·lícula o sèrie que no es cansaria de veure?

La sèrie de Friends.

El llibre que no es cansaria de llegir?

Ara estic gaudint amb la lectura de La llei de l’hivern de Gemma Ventura

El disc que sempre vol tornar a escoltar?

M’agrada molt el Roger Mas.

Déu existeix?

No hi crec, però és un refugi per a molta gent.

Dos mil euros és un sou modest, bo o molt bo?

Molt bo.

El millor viatge que ha fet?

A Irlanda, amb els meus fills i uns amics.

El que més li agradaria fer?

Tinc ganes d’anar a Nova York, on viatjaré el mes de setembre.

El seu lloc preferit per anar amb els seus fills?

Al parc, allà es desenvolupen molt bé.

El seu lloc preferit per anar amb la seva parella?

A sopar en un restaurant.

El seu lloc preferit per estar sol?

A la muntanya del Padró.

Quan va escriure l’últim tuit?

La setmana passada.

Puja fotos a Instagram? De quines? Quan?

No acostumo a penjar fotos, però sí que el consulto.

Què va fer les últimes vacances?

Per Nadal i per Pasqua vam estar a la Cerdanya.

L’última vegada que es va enfadar molt, per què va ser?

Probablement, en algun dels darrers plens municipals, per no ser capaços de tirar endavant les nostres propostes.

I l’última que va plorar?

Soc de llàgrima fàcil, potser llegint.

Un lema per viure la vida.

Millor penedir-se del que has fet que no pas d’allò que no has fet.