Preguntes molt personals a Ramon Ribalta: "M'agrada sortir a desconnectar al bosc"

L'alcaldable del PP a Solsona a les eleccions municipals del 28-M, Ramon Ribalta, se sotmet a un qüestionari que cal respondre amb poques paraules, després de fer l'entrevista principal.

Quin és el seu lloc preferit de Solsona?

Te’n diria molts, però la plaça de Sant Joan.

Què eliminaria ara mateix de Solsona si tingués una vareta màgica?

La immigració incontrolada.

I què portaria a Solsona d’algun altre lloc?

Indústria i feina.

A quin polític actual o històric li agradaria assemblar-se?

Un polític que sempre m’ha agradat és José María Aznar.

Quin personatge triaria eliminar de la història si pogués?

A tots els dictadors.

Catalunya serà independent? Triï: Aviat, algun dia, mai, en un somni, en un malson, qui sap?

Mai.

Creu en alguna cosa que no pugui veure?

Potser crec amb Déu, però penso que m’ha fallat algunes vegades.

Veu sovint alguna cosa que li costa de creure?

Sobretot polítics que venen fum.

La pel·lícula o sèrie que no es cansaria de veure?

Soc amant de les pel·lícules d’acció i els documentals de naturalesa.

El llibre que no es cansaria de llegir?

No soc gaire lector, potser perquè no he tingut mai temps i em costa concentrar-me.

El disc que sempre vol tornar a escoltar?

Sting, The Police, Pink Floyd... N’hi ha molts.

Déu existeix?

No ho sé, hi voldria creure, però he patit moltes pèrdues de persones estimades.

Dos mil euros és un sou modest, bo o molt bo?

Aquí és un sou just pels actuals preus.

El millor viatge que ha fet?

A Menorca amb la meva parella.

El que més li agradaria fer?

M’agradaria visitar llocs on pugui trobar neu, soc molt esquiador.

El seu lloc preferit per anar amb els seus fills?

Al bosc.

El seu lloc preferit per anar amb la seva parella?

Amb ella, a qualsevol lloc.

El seu lloc preferit per estar sol?

També al bosc, molt sovint necessito desconnectar.

Quan va escriure l’últim tuit?

No tinc Twitter.

Puja fotos a Instagram? De quines? Quan?

Regularment.

Què va fer les últimes vacances?

Vaig anar a Menorca.

L’última vegada que es va enfadar molt, per què va ser?

Les injustícies em fan enfadar, però sovint m’enrabio molt quan vaig en cotxe.

I l’última que va plorar?

Fa realtivament poc. De seguida que recordo el meu passat i la gent que ja no hi és m’emociono. També quan veig patir els altres.

Un lema per viure la vida.

Viu i deixa viure.