L'Ajuntament de Solsona preveu donar llum verda aquest dijous, en el marc del darrer ple ordinari d'aquest mandat, a la contractació de la cooperativa Incoop, actual adjudicatària de la gestió de la llar d’infants municipal Els Petits Gegants. La voluntat del govern local és que es faci càrrec del servei durant dos cursos més, amb la possibilitat de dues pròrrogues més.

Incoop, al capdavant de la gestió d’Els Petits Gegants des del 2019, ha estat l’única empresa que s’ha presentat a la nova licitació convocada per l’Ajuntament. Ho ha fet amb una oferta econòmica anual de 283.355 euros (sense millores econòmiques respecte del preu de licitació), però amb diverses millores en els servei puntuables: cinc sessions o tallers formatius per a l’entorn familiar, 40 hores d’educadors en relació amb l’atenció, organització i gestió a principi de curs i un/a professional o més de suport en casos d’infants amb necessitats educatives específiques. Pel que fa al personal, la seva oferta no incrementa les retribucions respecte de les fixades en el plec de clàusules administratives particulars, si bé l’Ajuntament ja hi va preveure un augment de les despeses pel canvi de categoria de dues mestres i per l’increment previst del conveni col·lectiu corresponent.

El contracte comprèn els serveis d’escola bressol per a infants de 0 a 3 anys, amb una capacitat màxima de 74 places, acollida matinal i de tarda, menjador i casal. En el ple de final de març, el consistori va aprovar l’expedient i les bases per licitar el contracte amb els vots en solitari del govern municipal, l’abstenció de Junts per Solsona i el posicionament contrari d’ApS-CUP i el PSC.

Durant el ple del mes de març, els grups polítics van expressar crítiques envers el procés de renovació del contracte. El grup que lidera Marc Barbens, malgrat compartir el fons del contracte per a la gestió d'un servei municipal, va opinar que no s'ha fet correctament. Hi troba a faltar previsió, antelació, transparència i participació. Barbens va considerar que s’haurien hagut de fer consultes preliminars al mercat i s’hauria hagut de dividir el contracte en lots per afavorir la participació de petites i mitjanes empreses.

També va ser contundent la portaveu d'ApS-CUP, Pilar Viladrich, que advoca per una gestió directa del servei i demana un estudi econòmic i financer que evidenciï que el model de gestió escollit és el més viable. En la mateixa línia es va expressar el regidor socialista Mohamed El Mamoun, que és del parer que contractar una empresa externa retalla la qualitat educativa dels infants i el sou del personal.