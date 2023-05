«Per tenir un nucli antic viu, cal el comerç»

Després d'assumir l'alcaldia de Solsona a mig mandat, amb la renúncia al càrrec de David Rodríguez, Judit Gisbert (Solsona, 1975) afronta per primera vegada com a candidata d'ERC la pròxima cita electoral. Diplomada en Dietètica i Alimentació, ha desenvolupat la seva trajectòria professional en els sectors de farmàcia i alimentació. La seva vocació per implicar-se en el món associatiu, amb entitats com l'Agrupació de Geganters de Solsona o la UBIC, la va portar a treballar per la política del seu municipi.

Després de ser alcaldessa, amb quins objectius es presenta com a candidata?

Fa quatre anys no m'hauria imaginat arribar a l'alcaldia, però el 2021 vaig entomar el repte d'assumir el relleu de David Rodríguez, en un moment especialment complicat per la pandèmia. La crisi sanitària va canviar les prioritats, ja que s'havien d'atendre les emergències del moment, com la cerca de mascaretes. Malgrat el context, vam intentar donar sortida a la nostra acció de govern, amb actuacions com la reforma del tanatori, l'aplicació del porta a porta o la renovació del paviment a la plaça del Camp. Ara, la nostra voluntat és continuar treballant al costat de la gent.

L'oposició considera que es van desaprofitar les obres a la plaça del Camp per obrir un debat sobre el futur de l'ordenació del trànsit.

En un tema tan important com la mobilitat no podem deixar-nos endur per la immediatesa. El nostre objectiu és promoure un pla de mobilitat global que defineixi des d'un punt de vista tècnic què és millor per a cada espai. A partir d'aquí, hi ha d'haver un debat ciutadà per valorar els pros i els contres sobre una possible limitació de la circulació rodada a la plaça. Evidentment, que és molt bonic un nucli antic peatonal, però també sabem que perquè aquest estigui viu hi ha d'haver el comerç, de forma que cal tenir en compte els punts de vista de tots els agents implicats.

Un dels problemes dels comerciants és la falta de relleu. Com s'ha d'evitar el tancament de comerços?

El suport al petit comerç s'ha de treballar en col·laboració amb els empresaris, les associacions de comerciants i el món educatiu amb l'objectiu que els joves que no tenen feina puguin ocupar aquests establiments que quedaran buits a causa de les jubilacions. En aquests moments, a Solsona tenim un cicle formatiu relacionat amb el comerç, fet que permet aproximar el jovent a aquest sector. L'aposta per la formació professional és clau si som capaços d'oferir una formació adaptada a les necessitats reals de les empreses del territori.

Quina és la proposta d'ERC per atreure més empreses a Solsona?

En aquests moments, s'està dissenyant l'ampliació del polígon industrial. El pla d'urbanització ens permetrà saber el cost de les parcel·les urbanitzables, que procurarem que sigui el màxim d'ajustat. Evidentment, un dels reptes és ampliar aquest sòl industrial per captar a empreses externes, però també les locals. De fet, s'estan mantenint converses amb empreses de la zona que els podria interessar un trasllat al polígon per fer créixer la seva activitat, un fet que es traduiria en més llocs de treball per a la ciutat.

Un altre dels temes que preocupa els ciutadans és la dificultat d'accés a l'habitatge.

Durant aquest mandat, hem impulsat un estudi que ens ha permès registrar entorns uns 460 pisos buits a la ciutat, una xifra que resulta preocupant pensant que hi ha joves que volen emancipar-se i no poden. La nostra proposta és crear una Oficina Municipal d'Habitatge amb l'objectiu de donar un servei molt més ampli que permeti detectar les necessitats de propietaris i llogaters i trobar l'equilibri just entre el negoci i la necessitat. D'altra banda, també plantegem una modificació dels impostos a grans tenidors que fa temps que tenen els pisos buits i una regulació dels pisos destinats a finalitats turístiques.

Entre les infraestructures més reivindicades hi ha la piscina coberta. L'Ajuntament hi pot donar sortida?

A vegades fa molt programa prometre certs equipaments, però s'ha de valorar si aquests són assumibles. El principal obstacle de construir una piscina coberta per Solsona és l'elevat cost del seu manteniment. En aquest sentit, cal fer una valoració a llarg termini per evitar un tancament prematur. No descartem el projecte de la piscina coberta, però tampoc volem comprometre'ns a impulsar un projecte que cal estudiar amb deteniment. Un dels nostres principis és optimitzar els recursos que tenim a l'abast.

Un dels projectes que es manté al calaix és la creació de la Casa del Carnaval de Solsona.

El projecte per crear la Casa del Carnaval de Solsona va acabar tenint un cost doblat de l'inicialment previst, de forma que l'Ajuntament no ho pot assumir. No podem oblidar que són diners públics i la hisenda local no es pot posar mai en risc. Per tant, la solució temporal que hem trobat és assumir la despesa de Lo Cal Boig. Tant de bo més endavant puguem consolidar aquesta proposta, però de moment Lo Cal Boig ens aporta informació interessant sobre els visitants que ens ajudarà a saber cap a on hem d'anar.