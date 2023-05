El canvi de Torà i Biosca al Solsonès s’ajorna fins després de les eleccions

Els ajuntaments de Torà i Biosca hauran de votar de nou el seu traspàs de la Segarra al Solsonès una vegada passades les eleccions municipals. La Junta Electoral Provincial s'ha pronunciat sobre aquest canvi d'adscripció comarcal aprovat al Parlament de Catalunya i ratificat als plens dels respectius ajuntaments el mes de març considerant que la decisió s'haurà de tornar a sotmetre a votació una vegada configurades les noves corporacions municipals després de les eleccions el 28-M.

La resolució de la Junta Electoral Provincial respon a una consulta per part de la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat sobre una possible confusió en la interpretació de la llei pel canvi d'adscripció comarcal i veguerial. El secretari de Governs Locals i de Relacions amb l’Aran, David Rodríguez, explica que el redactat de la llei no deixa clar si aquest canvi comarcal s'ha de fer efectiu abans o després de les eleccions. Per aquest motiu, la secretaria ha portat aquesta consulta a la Junta Electoral Provincial, que ha resolt que l'annexió al Solsonès s'ha de ratificar amb posterioritat.

D'aquesta forma, els ajuntaments de Torà i Biosca es veuran obligats a tornar a sotmetre a votació un canvi de comarca que ja va ser aprovat per unanimitat en els dos plens a finals de març. Els alcaldes d'ambdós municipis confien a tornar a ratificar la decisió partint del fet que tots els grups amb representació a l'Ajuntament hi estan a favor. La seva voluntat és convocar un ple extraordinari el mateix dia que es constitueixin els ajuntaments per tirar endavant el canvi comarcal amb el temps suficient perquè els vots de les dues poblacions computin al Consell Comarcal del Solsonès.

El conflicte va sorgir l'any 2010, amb el projecte de llei de vegueries, amb la qual Torà i Biosca quedarien obligats a rebre tots els serveis públics del seu àmbit territorial, la vegueria de Lleida. Els municipis defensen el canvi de comarca per mantenir els vincles històrics i socials amb el Solsonès. Per exemple, el municipi de Biosca i diverses masies de Torà formen part de la Mancomunitat d'Abastament d'Aigua del Solsonès i de la Regió Sanitària de la Catalunya central. De fet, amb el canvi comarcal, l'hospital de referència dels dos municipis passarà a ser Manresa. D'altra banda, el fet de formar part del Solsonès els permetrà ser considerats municipi de muntanya, un fet que els facilitarà l'accés a diferents ajuts.