«Hem de créixer en economia i habitatge»

Marc Barbens (Ogern, 1991) concorre a les eleccions municipals del 28-M com a cap de llista de Treballem per Solsona, una candidatura independent desvinculada de la llista de Junts per Solsona que liderava i que ara estarà encapçalada per Elis Colell. Format en Ciències Polítiques a la Universitat de Barcelona i amb vinculació en diferents entitats locals, Barbens creu que hi ha un espai electoral per a un sector de la població de Solsona que representa amb una mirada centrada en la cerca d'oportunitats econòmiques i en l'ampliació del parc d'habitatge perquè "la gent pugui viure i treballar dignament a Solsona".

En aquesta nova cita electoral, repeteix com a candidat, però amb una nova candidatura. Com ho està vivint?

Amb molta tranquil·litat i amb més contacte directe que mai amb la ciutadania. El fet d'estar deslligats de les sigles polítiques amb una opció més municipalista ens apropa més a la gent. També ens ha enfortit més com a grup per continuar treballant per la ciutat.

Què els va fer pensar que a Solsona hi ha espai electoral per una nova candidatura?

Després d'un temps deliberant el sentit d'una nova llista, vam considerar que a Solsona hi ha un sector de la població que no es troba representat i que fins ara no se sentia interpel·lat per cap partit en concret a l'hora d'acudir a les urnes. Com a grup, creiem que ens avala la nostra experiència política per tirar endavant projectes transformadors que aportin valor afegit a una ciutat que, en els darrers anys, ha perdut habitants i es troba més empobrida. Nosaltres pensem que ara és el moment per expandir-se i créixer.

De quina forma volen crear noves oportunitats econòmiques per a la ciutat?

El que volem és que les empreses generin més oportunitats perquè la gent de Solsona visqui millor. Per avançar és imprescindible tenir més sòl industrial per captar noves empreses i aconseguir retenir el talent jove al territori. En aquest sentit, des de l'Ajuntament s'ha de tenir un lideratge clar per reforçar aquesta col·laboració publicoprivada i atreure les empreses, tenint en compte que totes les ciutats competim pel mateix i no podem deixar escapar projectes que poden portar més riquesa a la ciutat.

L'ampliació del parc d'habitatge és una altra de les seves propostes.

Els solsonins han de poder viure i treballar a Solsona, de forma que l'habitatge és l'altre eix del nostre programa. Creiem que l'Ajuntament ha de continuar apostant per la creació de pisos de protecció oficial, tenint en compte que fa anys que no augmenta el parc públic d'habitatge. D'altra banda, també hi ha d'haver disponibilitat d'habitatges de lloguer en condicions normals, així com més oferta de cases unifamiliars per tal que les famílies de classe mitjana tinguin aquesta opció de vida.

La falta d'habitatges d'obra nova és un dels motius que explica el decreixement de població a la ciutat?

En els últims dotze o tretze anys, Solsona ha passat d'uns 9.300 habitants a uns 9.100, mentre que Olius ha duplicat el nombre d'habitants arribant al miler. Al final, són solsonins que se'n van a viure fora de la ciutat perquè no els podem donar un lloc on desenvolupar el seu projecte de vida. Això suposa una pèrdua demogràfica important, que es tradueix en una reducció dels tributs, fet que resta capacitat pressupostària a l'Ajuntament. Per aquest motiu, cal una estreta col·laboració publicoprivada per crear més oferta d'habitatge a la ciutat i posar en marxa ajudes enfocades a la rehabilitació de façanes i edificis antics.

Una altra de les seves apostes és encarrilar el projecte del Camp del Serra.

Per a nosaltres, ha de ser un pulmó verd, una zona recreativa de primer ordre i accessible des de qualsevol punt, una porta d'entrada al centre en majúscules que estaria connectada amb la plaça del Camp i el Passeig. El que pretenem és començar a projectar un pla d'usos amb la participació ciutadana. Es tracta d'un projecte d'envergadura per a la ciutat, del qual se'n va començar a parlar durant l'anterior campanya, però ningú ha mogut fitxa en aquests quatre anys. Nosaltres pensem que hauríem d'acabar la pròxima legislatura amb un projecte definit.

Quin projecte turístic considera prioritari per a Solsona?

Un dels projectes que portem al programa és la Casa dels Gegants del Carnaval de Solsona. El govern va tenir dos anys per executar el projecte, però se'ls va tirar el temps a sobre i van perdre l'oportunitat de crear un espai que portaria els visitants fins al moll de l'os del nucli antic. També pensem que és important tenir un pàrquing per a les autocaravanes amb condicions, amb els serveis necessaris, i disposar d'un calendari cultural potent que ompli de vida la ciutat al llarg de l'any, més enllà de les dates assenyalades.