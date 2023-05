El nou cicle Perifèria Cultural farà parada a Biosca. Aquest petit poble del Solsonès acollirà dues de les actuacions programades dins del festival que vol acostar la cultura a zones del país on és «més aviat escassa», segons els organitzadors. La proposta se celebrarà del juny al setembre a nou municipis catalans, a través d’una quinzena de propostes multidisciplinars que combinen música amb poesia, debats, gastronomia o danses tradicional.

Trä, format per Laia Pedrol i Marc Serrats; i Mireia, nom artístic de la cantautora catalana Mireia Farré Canela, afincada a Formentera, tocaran a Biosca els dies 24 de juny i 9 de juliol respectivament.

Perifèria Cultural té com a objectiu estendre la programació cultural per la perifèria geogràfica catalana, amb talent artístic dels Països Catalans, és a dir amb procedències variades i amb propostes trencadores, fora dels circuits comercials. A més, serà el primer projecte que reivindicarà la música en directe sense seqüències gravades: concerts i recitals e ndirecte.

Riudarenes (LaSelva), Bausen (Vall d’Aran), Llardecans (Segrià), Biosca(Solsonès), La Granadella (LesGarrigues), Bovera (LesGarrigues), Perafita (Osona), Vilanova de Meià (Noguera), i El Montmell (BaixPenedès) són els municipis on aquest estiu Perifèria Cultural hi programarà propostes multidisciplinars.

Amb el lema fundacional Voluntàriament directes, Perifèria cultural neix de la convicció que gairebé set anys després que la signatura de la Declaració de Palma, no ha tingut cap aplicació concreta ni real, i per tant, cal un projecte que reivindiqui l'exhibició i circulació de la creació cultural de tots els territoris dels Països Catalans, i que contribueixi a generar debats sense embuts sobre els reptes culturals, nacionals i socials.

A través de la cultura, Perifèria Cultural vol incidir en l'imaginari col·lectiu del país i construir nous relats que permetin superar peatges com la dictadura de l'audiència en les polítiques públiques, la subordinació als models de macrofestivals i esdeveniments de gran format en detriment de les propostes de proximitat, l'excés de burocràcia administrativa que pateix tot el sector cultural, o l'autocensura i la cultura del políticament correcte que coarta la llibertat creativa i discursiva dels mateixos artistes i creadors, entre d'altres.

La festa de presentació del nou cicle tindrà lloc el 2 de juny a la finca Can Moragues de Riudarenes, seu de la Fundació Emys, dedicada a la conservació de la natura amb la col·laboració d'actors del territori. La presentació constarà del col·loqui Macrofestivals: i on queda la cultura? amb la participació d'Antonio Baños (periodista i escriptor), Estel Solé (actriu, dramaturga i escriptora) i Pere Camps (director del Barnasants), moderat per la periodista cultural Clàudia Darder; i el concert de Lluís Cabot, compositor i guitarrista del grup de pop mallorquí Da Souza.

Perifèria cultural és una iniciativa impulsada per Ben aisit, la start up cultural nascuda amb l'objectiu de modernitzar, professionalitzar, difondre internacionalitzar la creació i la cultura catalanes i occitanes, especialment en el terreny de la música, l'audiovisual, el teatre i les lletres, i amb una vocació 360º, que inclogui totes les etapes i processos de la creació, producció, management, comunicació i distribució. Ben aisit treballa des d'una perspectiva transversal tant pel que fa a l'espai geogràfic natural d'actuació (amb una aposta ferma per la descentralització cultural, per la promoció d'artistes i creadors d'arreu del territori més enllà de la centralitat barcelonina, per una mirada transfronterera, etc.), com pel que fa al caràcter volgudament pluridisciplinar i intergeneracional dels artistes i les produccions pròpies que promou, amb propostes trencadores i originals, que aposten per una creativitat desacomplexada, que convidi el públic a no quedar-se indiferent.