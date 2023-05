Hores abans de les eleccions, és probable que encara tinguis dubtes sobre els candidats o els vulguis conèixer més en profunditat. Per aquest motiu, recuperem les 7 entrevistes als alcaldables de Solsona. Descobreix en detall les propostes de Judit Gisbert (ERC), Elis Colell (Junts per Manresa), Marc Barbens (Treballem per Solsona), Pilar Viladrich (Alternativa per Solsona), Mohamed El Mamoun (PSC Solsona), Ramon Ribalta (PP) i Jordi Peña (Vox).