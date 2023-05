Junts ha passat per davant d'ERC al Consell Comarcal del Solsonès i ha aconseguit un total de vuit representants, un més que als darrers comicis del 2019. Per la seva banda, ERC ha passat de 9 a 7 consellers. Ara Pacte Local ha aconseguit entrar a l'ens comarcal amb tres representants mentre que la CUP manté el conseller que ja va aconseguir el 2019. En aquesta darrera legislatura els republicans han governat al Consell Comarcal del Solsonès amb Sara Alarcón com a presidenta.