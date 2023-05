L’aposta de l’institut de Solsona per potenciar el francès s’endú un premi

"El francès m'ha obert la porta a una nova cultura, de la qual vull continuar aprenent". És la veu de l'estudiant de quart d'ESO de l'institut Francesc Ribalta de Solsona Anna Gríful, que ha estat reconeguda amb el primer premi del XXIII Concurs de Traducció de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona per un treball de traducció del francès al català. El reconeixement atorgat per la Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge, que també ha distingit l'estudiant Núria Navarro com a finalista, reafirma l'aposta del centre solsoní per potenciar la llengua francesa en el seu pla d'estudis amb l'objectiu de brindar als joves una formació multilingüe que els doni més possibilitats a l'hora d'enfocar el seu futur.

Els guardons que organitza la Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge reconeixen els millors treballs d'ESO i Batxillerat relacionats amb aquests camps de coneixement. En l'edició d'enguany, s'hi han premiat un total de 13 estudiants, entre els quals es troba l'alumna solsonina. Gríful explica que el concurs consisteix a traduir uns textos del francès al català amb el propòsit que els estudiants demostrin les seves capacitats de comprensió lectora i les seves habilitats lingüístiques amb aquesta llengua estrangera. "Des que vaig començar a estudiar francès ara fa quatre anys, sempre m'ha costat la gramàtica, però aquest premi m'ha encoratjat a continuar formant-me en aquesta llengua", posa en relleu. Gríful és una de les estudiants del centre que cursa l'optativa de francès que s'imparteix durant tres hores setmanals durant l'etapa de formació obligatòria. El Francesc Ribalta és un dels instituts que aposta per introduir la llengua francesa al pla d'estudis des de primer d'ESO amb la voluntat d'afavorir els intercanvis de coneixements amb el país veí. Després de quatre anys aprenent la llengua, ara Gríful es planteja acollir-se al programa Batxibac, una modalitat de batxillerat en francès a temps parcial que ofereix el centre. L'alumna pensa que aprendre francès pot incrementar les seves possibilitats d'estudiar a l'estranger més endavant i sumar més puntuació en l'àmbit de llengües en les oposicions que s'està preparant per ser bombera. "Un model d'èxit" El director de l'institut Francesc Ribalta, Pep Porredon, considera que el cas de Gríful és un exemple d'èxit del model d'estudi de llengües estrangeres que impulsa el centre a partir d'iniciatives com el Batxibac. "Es tracta d'una modalitat d'estudis que permet als alumnes cursar un terç de les assignatures en francès, alhora que participar en sortides i intercanvis a França", destaca el director, que afegeix que l'interès per participar en el programa ha crescut entre els estudiants. Actualment, són catorze alumnes a l'institut solsoní que cursen aquesta modalitat de batxillerat. El director assenyala que una de les claus del bon funcionament del Batxibac és que els alumnes que s'hi inscriguin presentin un bon nivell com a base. Per aquest motiu, el centre ofereix la possibilitat d'aprendre francès com a segona llengua durant l'ESO. Una vegada arriben al batxillerat, els alumnes tenen l'opció de continuar estudiant francès com a segona llengua o bé apuntar-se al Batxibac, "que suposa una autèntica immersió en la cultura francesa, tenint en compte que en aquesta modalitat de batxillerat s'imparteixen assignatures com llengua i història francesa", apunta. De fet, un dels avantatges del Batxibac és que permet obtenir a la vegada el títol de baccalauréat francès i el títol de batxillerat espanyol. D'aquesta forma, aquesta doble titulació afavoreix la mobilitat dels joves a nivell europeu, garantint l'accés de ple dret a qualsevol universitat dels dos països. Porredon conclou que l'objectiu principal és facilitar la inserció laboral, "tot donant a l'alumnat que ha cursat el Batxibac el coneixement d'una llengua i una cultura que ens són molt properes".