Esquerra Republicana ha perdut la majoria absoluta que fins ara ostentava a Solsona i es queda amb cinc regidors, un canvi a la capital de comarca que obre un nou escenari de possibles pactes. El partit republicà, però, es manté com la força guanyadora, per davant de Junts per Solsona, amb 3 regidors, Treballem per Solsona, amb tres regidors i, finalment, la CUP, que manté els dos regidors actuals.

El partit guanyador va obtenir el suport de 1.353 vots, gairebé 800 menys que l’any 2019, amb un percentatge del 35,57% sobre el total. Davant dels resultats, l’actual alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert, que va seguir el recompte des de la Sala Polivalent, feia un agraïment a la confiança de la gent que els ha dut a situar-se com la força guanyadora, però reconeixia la necessitat de fer una valoració davant la pèrdua de vots, un fet que també atribuïa a una davallada en la participació ciutadana, que enguany es va situar en un 60,03% respecte al 69,13% de fa quatre anys.

Respecte als possibles pactes per formar govern, Gisbert feia referència a la necessitat d’assentar-se i dialogar amb la resta de forces amb representació a l’Ajuntament. Entre les principals, es troben Junts per Solsona, que manté els tres regidors de l’anterior legislatura, seguida de Treballem per Solsona, una nova candidatura sorgida de l’espai postconvergent que també ha entrat amb tres regidors a l’Ajuntament, i només amb 3 vots de diferència de Junts. Per darrere, la llista d’Alternativa per Solsona-CUP ha mantingut els dos regidors que va aconseguir en les anteriors eleccions municipals, uns resultats que també donarien la possibilitat de formar una coalició amb Esquerra Republicana per formar govern, arribant a la majoria dels set regidors.

Un altre dels fets remarcables d’aquests comicis és que el partit socialista ha perdut el regidor que teniafins ara, amb un total de 196 vots que no li han donat la força suficient per obtenir representació. D’altra banda, la llista de Vox també s’ha quedat a les portes de l’Ajuntament, amb un total de 85 vots, només a una distància de tres vots del Partit Popular de Solsona, que enguany s’havia tornat a presentar a les eleccions després de vuit anys, però no ha assolit el suport suficient dels votants.