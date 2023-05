La pèrdua de força d’ERC obre la porta als pactes a Solsona

La pèrdua de la majoria absoluta d’Esquerra a Solsona ha estat el factor determinant d’aquestes eleccions municipals que ha obert un nou escenari de pactes a la capital solsonina. Malgrat que ha passat de 7 a 5 regidors, la formació republicana té la clau per formar un nou govern que ha de determinar el curs polític dels pròxims quatre anys a la ciutat. De moment, ERC no s’ha pronunciat sobre les seves preferències a l’hora d’establir coalicions i es mostra oberta a dialogar amb la resta de forces que han obtingut representació a l’Ajuntament per mirar de formar un govern que sumi per Solsona.

Les eleccions del 28-M seran recordades a Solsona per la quantitat de candidatures que hi van concórrer, fins a arribar a un total de set. Finalment, però, només han estat quatre les que han assolit representació a l’Ajuntament, amb una victòria d’ERC amb 5 regidors. Com a segones forces, se situen les dues formacions postconvergents, Junts per Solsona i Treballem per Solsona, amb un empàtic tècnic que els dona 3 regidors a cadascuna. Pel que fa a la CUP, ha mantingut els 2 regidors de la passada legislatura. Els socialistes, PP i Vox no han tret representació a l’Ajuntament.

Les cartes estan repartides per formar el nou govern de Solsona, un procés que s’haurà d’afrontar durant les pròximes setmanes i en què la formació republicana jugarà un paper important. L’alcaldessa en funcions de Solsona, Judit Gisbert, té diferents possibilitats sobre la taula, ja sigui formant equip amb Junts per Solsona, sumant una majoria de 8 regidors, o amb el grup independent Treballem per Solsona, amb qui també arribaria a la majoria absoluta. De fet, inclús hi hauria l’opció de formar un tripartit amb les tres formacions esmentades o bé formar govern amb la CUP, amb qui assolirien una majoria de 7 regidors.

Sobre els possibles pactes, els diferents candidats són prudents a l’hora de pronunciar-se i asseguren que encara és d’hora per tenir una idea definida sobre com es repartiran les forces. «De moment no hem rebut cap trucada perquè encara és molt aviat», destacava ahir la cap de llista de Junts per Solsona, Elis Colell, que es mostrava oberta a dialogar. «Nosaltres sempre hem dit que tenim la mà estesa a tothom qui vulgui parlar sobre com encarrilar els projectes que poden ser beneficiosos per Solsona».

En la mateixa línia, el representant de la candidatura independent Treballem per Solsona, Marc Barbens, explicava que el seu partit «encara no ha mogut fitxa, tot just estem analitzant uns resultats que considerem molt positius». Alhora, demanava diàleg «per formar un govern fort i ampli per Solsona» i afegia que el seu equip està disposat a arribar acords que tinguin com a fonament les propostes pensades per a la ciutat. «Si hi ha ganes de treballar per Solsona en una mateixa direcció, nosaltres hi volem ser», manifestava.

Per la seva part, la candidata d’Alternativa per Solsona-CUP, Pilar Viladrich, destacava que només pactaran si poden influir en les polítiques que es marquen en el seu programa. En aquest sentit, assegurava que esperen la trucada d’Esquerra per arribar a un possible acord que els permetria formar part d’un govern en majoria. «El que demanem és que el partit més votat miri cap a l’esquerra a l’hora de pactar si vol impulsar un canvi realment transformador per a la ciutat».