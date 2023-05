Les persones amb mobilitat reduïda o diversitat funcional també poden gaudir d’un dels actes centrals del Corpus de Solsona, que són els ballets tradicionals a la plaça Major, enguany el diumenge 11 de juny al migdia. L’Ajuntament obre avui el termini de reserva d’espai per a l’entarimat que es posa a disposició d’aquest col·lectiu.

S’ofereixen un total de vuit places i, en cas que sigui necessari, es prioritzaran els infants. Per regular aquesta reserva cal inscriure’s prèviament a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) del consistori (presencialment, per telèfon al 973480050 o per correu electrònic a ajuntament@ajsolsona.cat, indicant les dades de contacte) entre avui i el dimecres 7 de juny a la una del migdia.

Aquesta iniciativa es duu a terme des del 2014 per Corpus i la Festa Major amb la col·laboració de Creu Roja del Solsonès, que hi aporta voluntaris per assistir el públic amb cadires de rodes.

El programa del Corpus, que inclou agenda cultural i lúdica de bona part del mes de juny, ja s’ha publicat a les xarxes socials. També se n’editaran una cinquantena en format paper, disponible a l’OAC a final de setmana, per a les persones que no tinguin manera d’accedir a la versió digital del programa.