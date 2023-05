El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), ubicat a Solsona, ha rebut un dels premis atorgats per la Fundació Barcelona Zoo en la segona edició de la Nit de la Biodiversitat. L’acte, que ha comptat amb la presència d’un centenar d’experts de diferents disciplines relacionades amb la biodiversitat, ha estat un reconeixement a la contribució realitzada per institucions i professionals en l’àmbit de la divulgació, la recerca i la conservació de la biodiversitat, especialment en l’àmbit català.

El premi a la trajectòria institucional ha recaigut en el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), per la seva contribució a donar un paper rellevant a la ciència en l’àmbit de la gestió forestal sostenible, la biodiversitat i la bioeconomia circular.

Ha recollit el premi el director del CTFC, Antoni Trasobares, que ha estat acompanyat per Roser Maneja, directora adjunta de recerca, Gerard Bota, director adjunt del programa de Dinàmica del Paisatge i Biodiversitat i diversos membres del grup de Biologia de la Conservació.

El programa de recerca de Dinàmica del Paisatge i Biodiversitat està dedicat a la biologia de la conservació, l’anàlisi i planificació territorial, i en els efectes del canvi global en la biodiversitat i els ecosistemes. Des de fa més de 20 anys, estudia la biologia i l’ecologia d’espècies i hàbitats amenaçats a Catalunya, les interaccions entre les activitats agrícoles i forestals amb la biodiversitat per tal d’aportar informació per la seva gestió i conservació.

Durant la seva trajectòria, s’ha convertit en referent en l’estudi i gestió dels ocells estèpics a escala nacional, un dels grups d’ocells més amenaçats a nivell europeu; en l’estudi i gestió de la biodiversitat forestal, que inclou espècies de ratpenats o d’ocells emblemàtics com el mussol pirinenc o el gall fer; així com també, en la gestió sostenible d’hàbitats forestals en regressió a Catalunya. Entre d’altres, ha estat un dels coordinadors de l’informe de l’Estat de la Natura a Catalunya 2020 i és un dels centres impulsors de l’Observatori del Patrimoni Natural i la Biodiversitat recentment creat.

La col·laboració del CTFC amb la Fundació del Zoo de Barcelona ja ve de lluny, amb gairebé 10 anys de treball conjunt. Durant aquest temps, la Fundació Zoo de Barcelona ha donat suport a projectes de recerca vinculats al desenvolupament de noves tecnologies per al seguiment d’espècies amenaçades d’ocells o ratpenats. El desenvolupament tecnològic conjunt d’eines basades en bioacústica va permetre, per exemple, trobar noves poblacions desconegudes d’una espècie en perill d’extinció com l’alosa becuda. Més recentment s’ha treballat en l’estudi del patrons migratoris de les poblacions catalanes de torlit, fins ara desconeguts, o en aclarir la situació taxonòmica de les poblacions de tórtora de bosc al Mediterrani occidental i nord d’Àfrica.